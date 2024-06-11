logo

BTC/USD

67417.62

ETH/USD

3493.22

LTC/USD

77.14

USD/UAH

40.90

EUR/UAH

44.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия "Он никакой": актриса из "Сватов" набросилась на Владимира Зеленского
commentss НОВОСТИ Все новости

"Он никакой": актриса из "Сватов" набросилась на Владимира Зеленского

Татьяна Кравченко назвала Владимира Зеленского Наполеоном

сегодня, 22:25
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Выросшая в Донецке российская актриса Татьяна Кравченко, однако одобряющая войну российских захватчиков в Украине, выразила собственное мнение о Владимире Зеленском.

"Он никакой": актриса из "Сватов" набросилась на Владимира Зеленского

Татьяна Кравченко (фото из открытых источников)

При этом, эта поклонница Путина больше стала известной по роли Валюхи в сериале "Сваты", который создала компания Зеленского.

Как сообщила актриса российским СМИ, она не поняла, зачем Зеленский ушел в политику. Но сама Кравченко, которую часто видят в нетрезвом виде, захотела оценить актерские навыки нашего президента.

"А он же чистый Наполеон... Но вот артист он никакой. Заигрался он. Зеленский все это делает не из-за любви к украинскому народу. Заигрался, а теперь уже и боится... Куда он полез?!", — говорит актриса.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что модель из Украины предала свою родину и набросилась на президента Зеленского . Экс-модель Наталья Бакай, которая в 1996 году была участницей престижного конкурса красоты "Мисс Мира", представляя Украину, сейчас проживает в Москве. Именно в российской столице она активно поддерживает кремлевскую пропаганду, обнародуя угрозы в социальных сетях даже украинскому президенту.

Недавно Наталья разместила на своей странице публикацию с фотографией Владимира Зеленского еще со времен его съемок в кино и подписала: "Беги, с*ка, беги!" За это блоггерша нарвалась на шквал критики от подписчиков, но она убеждена, что сделала все правильно.

Еще Бакай, следуя пропагандистским методичкам, заявляет что "Россию победить невозможно". К слову, Наталья Бакай, экс-участник конкурса красоты "Мисс Мира", жена первого главы НАК "Нафтогаз Украины".

  



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости