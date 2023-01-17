Он убил 80 женщин и теперь поставил условие российской власти

Бывший милиционер Михаил Попков, более известный как серийный убийца "ангарский маньяк", хочет поехать воевать против Украины. Однако перед российскими властями он поставил одно условие – должно стать теплее. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на УНИАН.

Ангарский маньяк Михаил Попков. Фото из открытых источников

Подробности новых показаний Попкова не сообщают, однако по результатам расследования бывшего российского милиционера перевели из колонии в Мордовии в Иркутск. Там "ангарский маньяк" дал несколько свидетельств для СМИ. Михаил Попков заявил, что планирует уйти в армию, чтобы воевать в Украине.

"Если я скажу, что у меня есть такое желание, то это будет не совсем искренне, потому что это все-таки не компьютерная игра и не книга", – сказал российский маньяк.

Россиянин добавил, что не хочет воевать зимой, ведь это морозная погода ему неприятна.

"Вы идете прямо из теплой комнаты в холодную траншею. Сколько людей может быть? Я могу что-то перепутать, но это безумие. Мне никто ничего гарантировать не может", — сказал Попков.

После привлечения внимания к этой теме соответствующие публикации исчезли с нескольких государственных российских сайтов. В настоящее время доказана причастность бывшего российского милиционера Михаила Попкова к 83 убийствам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Финляндии сравнил агрессию Путина с позором Сталина. Диктатор СССР напал на Финляндию в 1939 году, но не смог захватить страну и потерял более 100 тысяч человек в этой военной кампании.

Также "Комментарии" писали о том, что Россия ищет на временно оккупированных территориях, в том числе и в Крыму новых наемников для своих НДС.

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