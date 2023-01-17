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Он убил 80 женщин и теперь поставил условие российской власти

Российский серийный убийца планирует пойти на фронт, однако не сейчас, ведь воевать зимой – "это безумие".

сегодня, 12:25
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Автор:

Slava Kot

Бывший милиционер Михаил Попков, более известный как серийный убийца "ангарский маньяк", хочет поехать воевать против Украины. Однако перед российскими властями он поставил одно условие – должно стать теплее. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на УНИАН.

Он убил 80 женщин и теперь поставил условие российской власти

Ангарский маньяк Михаил Попков. Фото из открытых источников

Подробности новых показаний Попкова не сообщают, однако по результатам расследования бывшего российского милиционера перевели из колонии в Мордовии в Иркутск. Там "ангарский маньяк" дал несколько свидетельств для СМИ. Михаил Попков заявил, что планирует уйти в армию, чтобы воевать в Украине.

"Если я скажу, что у меня есть такое желание, то это будет не совсем искренне, потому что это все-таки не компьютерная игра и не книга", – сказал российский маньяк.

Россиянин добавил, что не хочет воевать зимой, ведь это морозная погода ему неприятна.

"Вы идете прямо из теплой комнаты в холодную траншею. Сколько людей может быть? Я могу что-то перепутать, но это безумие. Мне никто ничего гарантировать не может", — сказал Попков.

После привлечения внимания к этой теме соответствующие публикации исчезли с нескольких государственных российских сайтов. В настоящее время доказана причастность бывшего российского милиционера Михаила Попкова к 83 убийствам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Финляндии сравнил агрессию Путина с позором Сталина. Диктатор СССР напал на Финляндию в 1939 году, но не смог захватить страну и потерял более 100 тысяч человек в этой военной кампании.

Также "Комментарии" писали о том, что Россия ищет на временно оккупированных территориях, в том числе и в Крыму новых наемников для своих НДС.



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Источник: https://www.unian.ua/russianworld/ubivshiy-bolee-80-zhenshchin-rossiyskiy-manyak-milicioner-zahotel-na-voynu-v-ukrainu-12110043.html
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