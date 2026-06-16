Российское руководство публично объявило о готовности к организации встречи с Президентом Украины, однако выдвинуло свои условия для такого диалога. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что российская столица открыта для визита украинского лидера, если тот изменит подход к переговорам.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

"Если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно, – заметил пресс-секретарь российского диктатора, очерчивая позицию Москвы относительно возможных контактов, – он всегда может приехать в Москву, где его примут".

В то же время представитель Кремля признал, что в настоящее время между воюющими государствами полностью отсутствует прямой дипломатический диалог на государственном уровне. По его словам, официальных каналов связи между Москвой и Киевом сейчас нет.

Помимо украинского трека, Песков прокомментировал и отношения с Соединенными Штатами, в частности, по анонсированным визитам американских чиновников Уиткоффа и Кушнера. Он подчеркнул, что конкретики в этом вопросе до сих пор не хватает, и точные даты их приезда в Россию пока не определены.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил о готовности к прямым переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным и предложил провести потенциальную встречу во время саммита G7 во Франции. Однако, по оценкам аналитиков Института изучения войны (ISW), Кремль и дальше демонстрирует полный отказ от диалога на уровне лидеров, если это не отвечает его ультимативным требованиям.