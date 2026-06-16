«Він завжди може приїхати»: Пєсков назвав умови для візиту Президента України до РФ

Російське керівництво публічно оголосило про готовність до організації зустрічі з Президентом України, проте висунуло власні умови для такого діалогу. Офіційний речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що російська столиця відкрита для візиту українського лідера, якщо той змінить підхід до перемовин.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

"Если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно, — зауважив прессекретар російського диктатора, окреслюючи позицію Москви щодо можливих контактів, — он всегда может приехать в Москву, где его примут".

Водночас представник Кремля визнав, що наразі між воюючими державами повністю відсутній прямий дипломатичний діалог на державному рівні. За його словами, офіційних каналів зв'язку між Москвою та Києвом зараз немає.

Окрім українського треку, Пєсков прокоментував і відносини зі Сполученими Штатами, зокрема щодо анонсованих візитів американських посадовців Уіткоффа та Кушнера. Він підкреслив, що конкретики у цьому питанні досі бракує, і точних дат їхнього приїзду до Росії поки що не визначено.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський знову заявив про готовність до прямих переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним та запропонував провести потенційну зустріч під час саміту G7 у Франції. Однак, за оцінками аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Кремль і надалі демонструє повну відмову від діалогу на рівні лідерів, якщо це не відповідає його ультимативним вимогам.