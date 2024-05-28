Опасались депортации в РФ: участники популярной российской группы сменили гражданство

Президент Молдовы Майя Санду поставила свою подпись под указом о предоставлении гражданства нескольким участникам группы "Би-2", выступающей против войны РФ в Украине, и их семьям.

Группа Би-2 (фото из открытых источников)

Как информирует rtvi.com, согласно указу, у молдавских паспортов восемь человек, которые ранее были российскими гражданами.

"Наша страна открыта и гостеприимна для людей, выбирающих мир, пропагандирующих дружбу и уважение между народами", — сообщил в своем телеграмм-канале руководитель президентской администрации Адриан Белуцел.

Чиновник написал, что в Молдове "защищают человеческое достоинство и свободу слова".

Новые документы Молдовы теперь имеют бас-гитарист Максим Андрющенко, менеджер группы Алексей Левченко и члены их семей. В списке нет фронтменов группы — Александра Умана ("Шуры") и Егора Бортника ("Левы"), потому что у них есть паспорта Израиля.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России арестовали сжегшего свой паспорт певца. Российский блоггер и певец Эдуард Шарлотт, ранее сжег свой российский паспорт, вернулся в Россию — он прилетел в Петербург из Еревана. В аэропорту Пулково его встретил наряд полиции и в наручниках отвел в служебное помещение.

В России его обвиняли в "дискредитации вооруженных сил РФ". Пока же Шарлотту назначили 13 суток ареста за мелкое хулиганство, которое он якобы допустил по прилету в Санкт-Петербург. Также певцу оформили административные протоколы по статьям об умышленной порче удостоверения личности и о "дискредитации" российской армии, что предусматривает наказание в виде штрафа до 300 рублей и до 50 000 рублей соответственно.

Согласно сообщениям россМИ, он заявил: "Извините. Больше так не буду".





