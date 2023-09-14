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Опасная ситуация: российский пилот выпустил две ракеты по британскому самолету

Самолет находился в международном воздушном пространстве, когда с ним вступили во взаимодействие два российских истребителя Су-27.

14 сентября 2023, 19:40
Автор:
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Лиля Воробьева
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Экипаж российского истребителя в прошлом году хотел сбить британский самолет-разведчик в акватории Черного моря , он целился двумя ракетами.

Опасная ситуация: российский пилот выпустил две ракеты по британскому самолету

Российские истребители Су-27 (фото из открытых источников)

Как информирует BBC , ссылаясь на трех информаторов в оборонной сфере Запада, самолет королевских ВВС RC-135 Rivet Joint, имея экипаж, 30 человек на борту, 29 сентября 2022 года имел задачу миссии наблюдения в Черном море. Он был в международном воздушном пространстве, когда к нему приблизились два истребителя РФ Су-27.


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"Когда два российских Су-27 приблизились к британскому самолету, они получили сообщение от диспетчера наземной станции. Один западный источник сообщил, что услышанные ими слова были такими: "У вас есть цель". Этот неоднозначный язык один из российских пилотов воспринял как разрешение запустить ракеты", – утверждает в публикации автор издания.

Информаторы издания сообщают, что такая свободная формулировка свидетельствует о непрофессионализме участников, участвовавших в инциденте.

Получив команду, пилот российского истребителя запустил ракету "воздух-воздух", однако она не навела цель. Информаторы рассказали, что между представителями российских истребителей началась ссора.

Другой пилот со второго Су-27 был не согласен, что им предоставили разрешение выстрелить. Он обругал другого пилота, спросив, думал ли он, что сделал.

Но пилот первого истребителя запустил еще одну ракету. Источник отмечает, что вторая ракета упала, очевидно, оружие либо было неисправным, либо запуск прервали.

Напомним, что "Комментарии" писали о выстрелах из российских истребителей в Балтийском море . Российское министерство обороны проводит тактические учения своих истребителей над Балтийским морем.



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