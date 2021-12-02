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ОПЕК вместе с Россией увеличат добычу нефти: почему государства игнорируют падение цен

Падение цен было вызвано распространением нового штамма и ростом спроса на рынке

сегодня, 19:07
Автор:

Карина Ожерельева
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Саудовская Аравия, Россия и другие ведущие производители нефти решили придерживаться планов по увеличению предложения в январе следующего года, несмотря на недавнее падение цен, вызванное опаской нового перенасыщения рынка. Об этом сообщает CNN.

ОПЕК вместе с Россией увеличат добычу нефти: почему государства игнорируют падение цен

Добыча нефти - фото из открытых источников

Соглашение было достигнуто в четверг, 2 декабря, на встрече Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ключевых союзников, известных как ОПЕК+. С конца октября мировые цены на нефть упали более чем на 20%.

Фьючерсы на нефть Brent, глобальный эталон, выросли примерно на 70% с начала года, но начали падать в ноябре, когда Соединенные Штаты и другие крупные страны-потребители нефти согласились выпустить миллионы баррелей из своих стратегических запасов, чтобы попытаться охладить цены и предотвратить дальнейшее усиление инфляции.

Потери ускорились, поскольку в Европе выросло количество случаев Covid-19, а штамм Omicron стал потенциальной новой угрозой экономической деятельности.

В своем заявлении ОПЕК+ заявила, что продолжит анализировать ситуацию с пандемией, внимательно следить за нефтяным рынком и готова внести "немедленные коррективы, если потребуется". Следующее заседание организация назначила на 4 января.

Аналитики ожидали, что ОПЕК+ приостановит увеличение добычи на 400 000 баррелей в день, запланированное на январь, учитывая недавнее падение цен и неопределенность траектории пандемии и ее влияния на спрос на нефть.

Несмотря на то, что падение цен на нефть может оттолкнуть ОПЕК и Россию, их влияние на нефтяной рынок будет лишь усиливаться в долгосрочной перспективе, поскольку их доля в мировой добыче возрастет.

Согласно оценкам Международного энергетического агентства, к 2050 году на ОПЕК и Россию могут приходиться около 58% мировых поставок нефти по сравнению с 46,5% в прошлом году, поскольку другие страны, включая Соединенные Штаты, инвестируют меньше в добычу. Также растет давление со стороны инвесторов, направленное на уменьшение выбросов углерода и преодоление климатического кризиса.

Как сообщали ранее "Комментарии", нефть снизилась после закрытия на самом высоком уровне с октября 2018 года, когда отраслевой отчет указал на дальнейшее сокращение запасов сырой нефти в США, что добавило признаков быстрого усиления глобального рынка.


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Источник: https://edition.cnn.com/2021/12/02/business/opec-russia-oil-supply/index.html
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