Операцию согласовал лично Путин: Данилов объяснил план Кремля с мятежом Пригожина

Так называемый мятеж главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина на самом деле не стал неожиданностью для президента РФ Путина. Ведь он сам дал добро на его проведение и изначально знал о всех событиях, которые произошли. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Мятеж в России. Фото: из открытых источников

"Сегодня уже можно сказать, что это была операция, которая была согласована с Путиным для выявления тех генералов, которые были не совсем настроены по отношению именно к Путину и к его окружению. Есть понимание о количестве генералов, которые сегодня отстранены, часть из них находится за решеткой. Это была такая спецоперация", — пояснил он.

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Данилов заявил, что разногласия в российском обществе будут в дальнейшем обостряться, это может произойти уже осенью — зимой этого года.

"Количество людей, которые понимают, куда их завел Путин, с каждым днем становится больше", — добавил секретарь СНБО.

По данным The Wall Street Journal, уже через несколько часов после начала мятежа в России задержали ряд высокопоставленных военных. По меньшей мере 13 старших офицеров были задержаны для допроса, около 15 — отстранены от службы или уволены.

В этот список попали генерал-полковник Андрей Юдин, генерал-лейтенант Владимир Алексеев, генерал-полковник Михаил Мизинцев и генерал Сергей Суровикн. Последнего подозревали в том, что он знал о мятеже. Оккупант не появлялся на публике с тех пор. РосСМИ также писали, что его арестовали.



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