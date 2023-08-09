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Операцию согласовал лично Путин: Данилов объяснил план Кремля с мятежом Пригожина

Мятеж вагнеровцев оказался своеобразной спецоперацией

сегодня, 08:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Так называемый мятеж главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина на самом деле не стал неожиданностью для президента РФ Путина. Ведь он сам дал добро на его проведение и изначально знал о всех событиях, которые произошли. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал секретарь СНБО Алексей Данилов. 

Операцию согласовал лично Путин: Данилов объяснил план Кремля с мятежом Пригожина

Мятеж в России. Фото: из открытых источников

"Сегодня уже можно сказать, что это была операция, которая была согласована с Путиным для выявления тех генералов, которые были не совсем настроены по отношению именно к Путину и к его окружению. Есть понимание о количестве генералов, которые сегодня отстранены, часть из них находится за решеткой. Это была такая спецоперация", — пояснил он. 


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Данилов заявил, что разногласия в российском обществе будут в дальнейшем обостряться, это может произойти уже осенью — зимой этого года.

"Количество людей, которые понимают, куда их завел Путин, с каждым днем становится больше", — добавил секретарь СНБО.

По данным The Wall Street Journal, уже через несколько часов после начала мятежа в России задержали ряд высокопоставленных военных. По меньшей мере 13 старших офицеров были задержаны для допроса, около 15 — отстранены от службы или уволены.

В этот список попали генерал-полковник Андрей Юдин, генерал-лейтенант Владимир Алексеев, генерал-полковник Михаил Мизинцев и генерал Сергей Суровикн. Последнего подозревали в том, что он знал о мятеже. Оккупант не появлялся на публике с тех пор. РосСМИ также писали, что его арестовали.

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