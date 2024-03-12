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Оппозиционер о событиях в РФ: Репутация Путина начала пробивать дно

Российский добровольческий корпус, Легион «Свобода России» и «Сибирский батальон» начали бои в Курской и Белгородской области. Как отметил российский оппозиционер Илья Пономарев, такие действия отобразиться на репутации диктатора Путина

сегодня, 12:47
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как отметил Пономарева, помимо того, что РДК, Легион "Свобода России" и "Сибирский батальон" зашли в Курскую и Белгородскую область в рамках совместной операции, украинские войска атаковали нефтебазы в Орловской и Нижегородской областях. Кроме того, росСМИ сообщают о сбитии 25 дронов за ночь, в том числе — над Московской и Ленинградской областями.

Оппозиционер о событиях в РФ: Репутация Путина начала пробивать дно

Владимир Путин

"Репутация Путина уже начала пробивать дно",
— подчеркнул Пономарев.

В свою очередь военный Кирилл Сазонов отметил, что поддерживает новости по освободительным рейдам в Белгородской и Курской областях.

Теперь, говорит военный, РФ вынуждена там держать постоянно или перебрасывать боеспособные части, потому что полицию и нежную Росгвардию эти диверсионные группы опытных бойцов гоняют мокрыми тряпками без усилий. То есть противник не может использовать свои боеспособные части против ВСУ на других участках.

"При этом борьба с диверсантами всегда та еще головная боль. Их меньше, но они мобильны и могут в любой момент быть где угодно. Для защиты от них нужно гораздо больше сил",
- подчеркнул Сазонов в Фейсбуке.

Также, по его словам, не стоит забывать и о психологическом аспекте.

"Роспропаганда может сколько угодно кричать про борьбу с "плохими украинцами", защиту от НАТО и прочее. Их зритель всю эту пропаганду привычно проглотит. Но тут как бы свои. Как бы русские. Которые хотят прогнать зажравшихся начальников. А зажравшихся начальников нигде не любят"
, — отметил Сазонов.

При этом военный добавил, что ему лично хотелось бы, чтобы россияне увидели войну, хотя бы "в легком варианте".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что российские диверсанты начали вести боевые действия на территории РФ.




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Источник: https://www.facebook.com/iponomarev/posts/pfbid04RKULtTH4SHs3okMkrbbbLNA3mQ8R3ZRNiRQTgEton73JCZEPbA1KhoikAyLzGAxl
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