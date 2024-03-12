Оппозиционер о событиях в РФ: Репутация Путина начала пробивать дно

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Ткачик Олеся
Как отметил Пономарева, помимо того, что РДК, Легион "Свобода России" и "Сибирский батальон" зашли в Курскую и Белгородскую область в рамках совместной операции, украинские войска атаковали нефтебазы в Орловской и Нижегородской областях. Кроме того, росСМИ сообщают о сбитии 25 дронов за ночь, в том числе — над Московской и Ленинградской областями.
Владимир Путин
В свою очередь военный Кирилл Сазонов отметил, что поддерживает новости по освободительным рейдам в Белгородской и Курской областях.
Теперь, говорит военный, РФ вынуждена там держать постоянно или перебрасывать боеспособные части, потому что полицию и нежную Росгвардию эти диверсионные группы опытных бойцов гоняют мокрыми тряпками без усилий. То есть противник не может использовать свои боеспособные части против ВСУ на других участках.
Также, по его словам, не стоит забывать и о психологическом аспекте.
При этом военный добавил, что ему лично хотелось бы, чтобы россияне увидели войну, хотя бы "в легком варианте".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что российские диверсанты начали вести боевые действия на территории РФ.
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