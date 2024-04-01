Оппозиция РФ объяснила, почему нельзя прийти к переменам в России мирным путем

Как отметил Илья Пономарев, еще до полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года он верил в политический процесс. Но, после того, как РФ начала полномасштабную войну, такие дискуссии не имеют смысла.

Илья Пономарев

"Мы находимся в состоянии войны. Льется кровь, гибнут невинные люди. А войны выигрываются оружием и солдатами" , — подчеркнул Пономарев.

По его словам, не может такого быть, чтобы украинцы сделали всю работу за россиян.

"Не может быть, чтобы украинцы воевали и умирали тысячами, а мы, русские, пассивно ждали, как ягнята. Как вы себе это представляете? Чтобы украинцы выиграли войну за нас, а мы, после её окончания, вернулись в Москву и сформировали новое правительство? Я с этим не согласен", — сказал Пономарев.

При этом он подчеркнул, что несколько тысяч хорошо вооруженных и мотивированных россиян спокойно могут дойти до Москвы, не встретив сопротивления. По его словам, Пригожин продемонстрировал часть концепции, которая касалась марша на Москву, а товарищи из Таджикистана продемонстрировали часть концепции, которая касается занятия Москвы.

В то же время Пономарев выразил уверенность, что смертную казнь в России восстановят в очень ограниченном режиме. После большой дискуссии и социалистических соревнований, выступит кремлевский диктатор Владимир Путин, как главный "европеец" и просвещенный правитель с речью, что смертная казнь — это некультурно и восстанавливать ее нужно только для одного состава — это террористы.

"Под терроризм, а соответственно под смертную казнь, они будут подводить бойцов добровольческих подразделений, которые на фронте", — добавил Пономарев.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что по мнению Пономарева, главной целью российских повстанцев является уничтожение режима Путина.



