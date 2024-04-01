Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Как отметил Илья Пономарев, еще до полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года он верил в политический процесс. Но, после того, как РФ начала полномасштабную войну, такие дискуссии не имеют смысла.
Илья Пономарев
По его словам, не может такого быть, чтобы украинцы сделали всю работу за россиян.
При этом он подчеркнул, что несколько тысяч хорошо вооруженных и мотивированных россиян спокойно могут дойти до Москвы, не встретив сопротивления. По его словам, Пригожин продемонстрировал часть концепции, которая касалась марша на Москву, а товарищи из Таджикистана продемонстрировали часть концепции, которая касается занятия Москвы.
В то же время Пономарев выразил уверенность, что смертную казнь в России восстановят в очень ограниченном режиме. После большой дискуссии и социалистических соревнований, выступит кремлевский диктатор Владимир Путин, как главный "европеец" и просвещенный правитель с речью, что смертная казнь — это некультурно и восстанавливать ее нужно только для одного состава — это террористы.
Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что по мнению Пономарева, главной целью российских повстанцев является уничтожение режима Путина.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!