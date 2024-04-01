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Оппозиция РФ объяснила, почему нельзя прийти к переменам в России мирным путем

Нельзя прийти к переменам в России мирным путем и без кровопролития, об этом заявил российский оппозиционер Илья Пономарев. По его словам, невозможно, чтобы украинцы все сделали вместо россиян

сегодня, 15:26
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как отметил Илья Пономарев, еще до полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года он верил в политический процесс. Но, после того, как РФ начала полномасштабную войну, такие дискуссии не имеют смысла.

Оппозиция РФ объяснила, почему нельзя прийти к переменам в России мирным путем

Илья Пономарев

"Мы находимся в состоянии войны. Льется кровь, гибнут невинные люди. А войны выигрываются оружием и солдатами"
, — подчеркнул Пономарев.

По его словам, не может такого быть, чтобы украинцы сделали всю работу за россиян.

"Не может быть, чтобы украинцы воевали и умирали тысячами, а мы, русские, пассивно ждали, как ягнята. Как вы себе это представляете? Чтобы украинцы выиграли войну за нас, а мы, после её окончания, вернулись в Москву и сформировали новое правительство? Я с этим не согласен",
— сказал Пономарев.

При этом он подчеркнул, что несколько тысяч хорошо вооруженных и мотивированных россиян спокойно могут дойти до Москвы, не встретив сопротивления. По его словам, Пригожин продемонстрировал часть концепции, которая касалась марша на Москву, а товарищи из Таджикистана продемонстрировали часть концепции, которая касается занятия Москвы.

В то же время Пономарев выразил уверенность, что смертную казнь в России восстановят в очень ограниченном режиме. После большой дискуссии и социалистических соревнований, выступит кремлевский диктатор Владимир Путин, как главный "европеец" и просвещенный правитель с речью, что смертная казнь — это некультурно и восстанавливать ее нужно только для одного состава — это террористы.

"Под терроризм, а соответственно под смертную казнь, они будут подводить бойцов добровольческих подразделений, которые на фронте",
— добавил Пономарев.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что по мнению Пономарева, главной целью российских повстанцев является уничтожение режима Путина.


 



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Источник: https://www.facebook.com/iponomarev
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