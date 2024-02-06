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"Оправдывал терроризм". В России заочно арестовали Арестовича

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича, сообщает ТАС. Его объявили в розыск за «публичное оправдание терроризма», передает портал «Комментарии»

сегодня, 11:20
Автор:
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Ткачик Олеся
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Алексея Арестовича Басманный райсуд Москвы обвиняет по двум статьям. В частности, российский суд считает виновным бывшего советника Офиса президента в распространении фейков об армии РФ.

"Оправдывал терроризм". В России заочно арестовали Арестовича

Арестовича обвиняют в "дискредитации" армии РФ

Также Арестович обвиняется в публичных "призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма".

Басманным райсудом Арестовичу была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента его фактического задержания.

Напомним, как сообщал портал "Комментарии", Алексей Арестович сейчас находится в Нью-Йорке . Однако он отказался комментировать, как ему удалось уехать из Украины. Блогер лишь добавил, что это – "государственная тайна". Затем он все же уточнил, что уехал на законных основаниях, поэтому не было никаких проблем на границе. Как сообщали "Комментарии", Алексей Арестович рассказывал, что в США он находится как "независимый эксперт по украинскому вопросу". Отвечая на вопрос, когда он собирается вернуться в Украину, Арестович заявил, что очень хочет домой и открытые уголовные дела его не пугают. Но у него еще два проекта в Европе.

Также портал "Комментарии" сообщал, что NGL.media со ссылкой на свои источники в пограничной службе заявило, что 48-летний Алексей Арестович уехал 4 сентября прошлого года в Польшу через пункт пропуска Краковец-Корчева. По информации расследователей, основанием для его выезда стало письмо Главного управления разведки МО Украины.

Вместе с тем, пограничники заявили, что основанием для выезда Арестовича не было письмо ГУР.

Кроме того, портал "Комментарии" сообщал, что в ГУР также заявили, что не помогали Арестовичу уехать за границу.





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Источник: https://tass.ru/
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