Опухоль большая: врач рассказал о состоянии главной кремлевской пропагандистки Симоньян
commentss НОВОСТИ Все новости

Опухоль большая: врач рассказал о состоянии главной кремлевской пропагандистки Симоньян

Российский врач прокомментировал состояние Симоньяна.

24 сентября 2025, 23:15
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, официально подтвердившая диагноз онкологического заболевания, предположительно имеет метастазы.

Опухоль большая: врач рассказал о состоянии главной кремлевской пропагандистки Симоньян

Маргарита Симоньян (фото из открытых источников)

Об этом российским медиа сообщил онколог Дмитрий Шабанов. По его словам, факт полного удаления груди свидетельствует о серьезности болезни.

"Если грудь удаляют полностью, то это означает, что опухоль велика. Возможно поражение близлежащих тканей и повреждение лимфатической системы", – цитируют врача.

Симоньян заявила о резком ухудшении здоровья в сентябре 2025 года, сообщив, что перенесла сложную операцию, после которой не ожидала выжить.

В то же время ее муж, кремлевский пропагандист Тигран Кеосаян, остается в коме после второго инфаркта.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что проходит курс лечения от рака.

В своем телеграмм-канале она написала: "Написала бы с удовольствием, что у меня все хорошо, но стараюсь никогда не лгать. Тигран по-прежнему в коме, а я прохожу лечение от рака. Что здесь хорошего?". Симоньян добавила, что готовится или уже начала курс химиотерапии, отметив: "Вскоре увидите меня в париках".

7 сентября в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" Симоньян рассказала о "страшной, тяжелой" болезни. По ее словам можно было заключить, что речь идет о раке груди и будущей мастэктомии, однако прямо диагноз она не озвучила. Источник на медиарынке сообщил The Moscow Times, что в настоящее время решается вопрос, останется ли Симоньян в Russia Today или оставит работу. Ее муж, 59-летний режиссер и телеведущий НТВ Тигран Кеосаян, в январе 2025 года пережил клиническую смерть и с тех пор потерял сознание.



Источник: https://7days.ru/news/vrach-otkrovenno-o-borbe-simonyan-s-nedugom-znachit-opukhol-obshirnaya.htm
