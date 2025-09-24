Опухоль большая: врач рассказал о состоянии главной кремлевской пропагандистки Симоньян

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, официально подтвердившая диагноз онкологического заболевания, предположительно имеет метастазы.

Маргарита Симоньян (фото из открытых источников)

Об этом российским медиа сообщил онколог Дмитрий Шабанов. По его словам, факт полного удаления груди свидетельствует о серьезности болезни.

"Если грудь удаляют полностью, то это означает, что опухоль велика. Возможно поражение близлежащих тканей и повреждение лимфатической системы", – цитируют врача.

Симоньян заявила о резком ухудшении здоровья в сентябре 2025 года, сообщив, что перенесла сложную операцию, после которой не ожидала выжить.

В то же время ее муж, кремлевский пропагандист Тигран Кеосаян, остается в коме после второго инфаркта.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что проходит курс лечения от рака.

В своем телеграмм-канале она написала: "Написала бы с удовольствием, что у меня все хорошо, но стараюсь никогда не лгать. Тигран по-прежнему в коме, а я прохожу лечение от рака. Что здесь хорошего?". Симоньян добавила, что готовится или уже начала курс химиотерапии, отметив: "Вскоре увидите меня в париках".

7 сентября в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" Симоньян рассказала о "страшной, тяжелой" болезни. По ее словам можно было заключить, что речь идет о раке груди и будущей мастэктомии, однако прямо диагноз она не озвучила. Источник на медиарынке сообщил The Moscow Times, что в настоящее время решается вопрос, останется ли Симоньян в Russia Today или оставит работу. Ее муж, 59-летний режиссер и телеведущий НТВ Тигран Кеосаян, в январе 2025 года пережил клиническую смерть и с тех пор потерял сознание.

