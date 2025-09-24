Пухлина велика: лікар розповів про стан головної кремлівської пропагандистки Симоньян

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка офіційно підтвердила діагноз онкологічного захворювання, ймовірно, має метастази.

Маргарита Симоньян (фото з відкритих джерел)

Про це російським медіа повідомив онколог Дмитро Шабанов. За його словами, факт повного видалення грудей свідчить про серйозність хвороби.

"Якщо груди видаляють повністю, то це означає, що пухлина велика. Можливе ураження прилеглих тканин та пошкодження лімфатичної системи", – цитують лікаря.

Симоньян заявила про різке погіршення здоров’я у вересні 2025 року, повідомивши, що перенесла складну операцію, після якої не очікувала вижити.

Водночас її чоловік, кремлівський пропагандист Тигран Кеосаян, залишається в комі після другого інфаркту.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що головний редактор медіагрупи "Росія сьогодні" та телеканалу RT пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що проходить курс лікування від раку.

У своєму телеграм-каналі вона написала: "Написала б із задоволенням, що в мене все добре, але намагаюся ніколи не брехати. Тигран, як і раніше, в комі, а я проходжу лікування від раку. Що тут хорошого?". Симоньян додала, що готується або вже розпочала курс хіміотерапії, зазначивши: "Незабаром побачите мене у перуках".

7 вересня в ефірі програми "Вечір із Володимиром Соловйовим" Симоньян розповіла про "страшну, тяжку" хворобу. З її слів можна було зробити висновок, що йдеться про рак грудей і майбутню мастектомію, проте прямо діагноз вона не озвучила. Джерело на медіаринку повідомило The Moscow Times, що в даний час вирішується питання, чи залишиться Симоньян в Russia Today або залишить роботу. Її чоловік, 59-річний режисер і телеведучий НТВ Тигран Кеосаян, у січні 2025 року пережив клінічну смерть і відтоді непритомний.

