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Орбан ответил, считает ли он Путина военным преступником

Венгерский политик сообщил, есть ли для него президент России Владимир Путин военным преступником.

сегодня, 15:18
Автор:
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Slava Kot
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Лидер Венгрии Виктор Орбан считает, что президента России нельзя сейчас называть военным преступником, ведь тогда сложно будет договориться о мирных переговорах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bild.

Орбан ответил, считает ли он Путина военным преступником

Путин и Орбан. Фото из открытых источников

Во время интервью с немецким изданием Bild журналист спросил у Виктора Орбана, арестовала бы Венгрия Путина, если бы он приехал в его страну, ведь Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского президента. Орбан указал, что у него нет информации о приезде Путина, потому "эта гипотеза вообще не соответствует действительности".


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Тогда немецкий журналист поинтересовался, вообще ли Орбан считает Путина военным преступником.

"Нет. Не для меня", – коротко сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Венгерский политик объяснил, что сейчас идет война между Украиной и Россией, поэтому о военных преступлениях следует говорить только после ее завершения. По мнению Виктора Орбана, "абсолютно неуместно" говорить о военных преступлениях за столом переговоров, куда будут приглашать Путина и указывать, что его там могут арестовать. Виктор Орбан указывает, что во время переговоров нужны люди, которые будут их осуществлять, а это могут быть только лидеры Украины и России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о лидере Венгрии Викторе Орбане, который считает, что несмотря на помощь Запада победа Украины в войне против России "невозможна". Венгерский политик заявляет, что Украина должна как можно быстрее договориться о мире, чтобы спасти жизнь военных и предотвратить разрушения.

Также "Комментарии" писали о том, что, по словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, Венгрия готовит ИПСО, чтобы обвинить Украину.




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Источник: https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/ungarns-ministerpraesident-orban-putin-ist-stabil-84474096.bild.html
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