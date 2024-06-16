Организаторке "голой вечеринки" в РФ заблокировали счета

Сотрудники налоговой службы РФ заблокировали счета известной блоггерши Насти Ивлеевой. Ее налоговые долги насчитывают более 11,3 миллионов рублей.

Настя Ивлеева (фото из открытых источников)

Бывшая ведущая "Орла и решки", которая праздновала день рождения на территории оккупированного Донбасса , пока никак не комментирует блокировку счетов. Как информируют российские СМИ, доступ к средствам блоггерцы ограничили сегодня, 14 июня. В сообщении говорится, что налоговая призывает должницу незамедлительно уплатить штрафы.

Тем более если она не будет гасить задолженность в ближайшее время, то не сможет выехать за границу. Еще у Насти есть два других штрафа на сумму в 3 тысячи рублей, так же за неуплату налогов.

Представители службы заинтересовались "павшей" звездой после ее скандальной "голой" вечеринки в прошлом году. Тогда Ивлева попала под культуру "отмены" в РФ, от контрактов с ней отказались рекламодатели, забыли друзья. После скандальной вечеринки оккупационные власти занялись анализом ее работы. Налоговая обнаружила, что она должна за три последних года более 137 миллионов рублей.

Еще и Настю наложили штраф на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии.

После этого блоггерша устроила "публичное раскаяние". Она говорила о своей любви к Путину и РФ, еще извинилась, что, когда гибнут россияне на войне, она устроила вечеринку. Настя даже обратилась за помощью к Богу, часто посещала церковь. Как она выразилась, именно храм помог блоггеру переосмыслить сложный период.

Далее эта поклонница Путина незаконно побывала в оккупированной Донбассе. Но все это не помогло известной телеведущей и сейчас она может остаться без ничего.