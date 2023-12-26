Оружие из Европы и США продолжает попадать в РФ: детали расследования

На второй год полномасштабного вторжения в Украину в российскую армию продолжают поступать снайперские прицелы из США, Японии и Европы. Соответствующая информация опубликована в расследовании издания "Важные истории", передает портал "Комментарии".

Россия поставляет оружие с Запада. Фото из открытых источников

Издание установило, что на протяжении 2022 и 2023 годов из западных стран в Россию попали снайперские прицелы на сумму 173,6 млн долларов.

"Важные истории" отмечают, что на платформе YouTube можно найти десятки роликов, как российские оккупанты демонстрируют прицелы западных производителей.

В частности, речь идет о таких производителях, как Leupold (США), Nightforce (США – Япония), Holosun (США – Китай), Swarovski Optik (Австрия).

Издание выяснило, что, согласно данным российской таможни, за почти два года полномасштабного вторжения в Украину в РФ были ввезены прицелы на 16 млрд рублей (173,6 млн долларов).

Согласно документации, снайперские прицелы завозились в Россию якобы для установки на охотничье оружие.

Однако, как подтверждают видеосъемки российских захватчиков, по меньшей мере, часть из этих прицелов попала на войну в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский подчеркнул, что законодательные предложения по новым правилам мобилизации инициировали военное командование, Министерство обороны и другие государственные органы, которые и представили их на рассмотрение Верховной Рады. Украинский президент заявил, что изменение правил мобилизации и военного учета не должно обсуждаться за закрытыми дверями, граждане должны знать, какие нововведения предлагает военное руководство, а потому соответствующий законопроект был опубликован для всенародного обсуждения.

