Осталось совсем мало времени: стало известно, почему Путин не избежит величайшего в жизни потрясения

В России постепенно накапливается комплекс проблем, связанных с длительной войной, что создает предпосылки для внутренних напряжений. Политтехнолог Тарас Загородний считает , что рост недовольства населения политикой Кремля может в конце концов перерасти в масштабные социальные потрясения внутри страны-агрессора.

Ключевым фактором этих процессов он называет удары Украины по объектам российской нефтеперерабатывающей инфраструктуры. Именно они, по его мнению, вместе с ухудшением экономической ситуации могут ускорить кризисные явления, способные проявиться уже в ближайшие месяцы.

Загородний предполагает, что при продолжении атак вроде ударов по Туапсе, где долго горели нефтеперерабатывающие мощности, осенью ситуация в России может стать значительно более нестабильной. В то же время, он отмечает, что массовые выступления населения маловероятны без появления влиятельного триггера — подобного фигуре Евгения Пригожина или условного "центра перемен", который смог бы направить протест против действующей власти.

По мнению эксперта, Владимир Путин пытается избегать прямого признания проблем, поскольку это автоматически означало бы политическую ответственность за провалы, в частности, за неспособность российской ПВО эффективно противодействовать ударам дронов. В случае обострения ситуации Кремль, вероятно, попытается переложить вину на других должностных лиц, чтобы сохранить контроль над информационным полем.

Параллельно в российском обществе усиливается критика власти, в частности, со стороны блоггеров и публичных комментаторов. Однако, как считает Загородний, подобные высказывания часто являются элементом управляемой информационной политики, позволяющей "выпускать пару" и контролировать протестные настроения.

Он также предполагает, что эти процессы могут быть частью внутренних игр спецслужб, которые учли опыт распада СССР и пытаются не допустить неконтролируемого взрыва недовольства. В то же время, несмотря на напряжение, отсутствие лидера протестного движения остается главным сдерживающим фактором для реальных массовых выступлений.

