Залишилося зовсім мало часу: стало відомо, чому Путін не уникне найбільшого у житті потрясіння

У Росії поступово накопичується комплекс проблем, пов’язаних із тривалою війною, що створює передумови для внутрішньої напруги. Політтехнолог Тарас Загородній вважає, що зростання невдоволення населення політикою Кремля може зрештою перерости у масштабні соціальні потрясіння всередині країни-агресора.

Ключовим фактором цих процесів він називає удари України по об’єктах російської нафтопереробної інфраструктури. Саме вони, на його думку, разом із погіршенням економічної ситуації можуть прискорити кризові явища, які здатні проявитися вже в найближчі місяці.

Загородній припускає, що за умови продовження атак на кшталт ударів по Туапсе, де тривалий час горіли нафтопереробні потужності, восени ситуація в Росії може стати значно більш нестабільною. Водночас він зазначає, що масові виступи населення малоймовірні без появи впливового тригера — подібного до постаті Євгена Пригожина або умовного "центру змін", який зміг би спрямувати протест проти чинної влади.

На думку експерта, Володимир Путін намагається уникати прямого визнання проблем, оскільки це автоматично означало б політичну відповідальність за провали, зокрема за нездатність російської ППО ефективно протидіяти ударам дронів. У разі загострення ситуації Кремль, ймовірно, спробує перекласти провину на інших посадовців, щоб зберегти контроль над інформаційним полем.

Паралельно в російському суспільстві посилюється критика влади, зокрема з боку блогерів та публічних коментаторів. Однак, як вважає Загородній, подібні висловлювання часто є елементом керованої інформаційної політики, яка дозволяє "випускати пару" та контролювати протестні настрої.

Він також припускає, що ці процеси можуть бути частиною внутрішніх ігор спецслужб, які врахували досвід розпаду СРСР і намагаються не допустити неконтрольованого вибуху невдоволення. Водночас, попри зростання напруги, відсутність лідера протестного руху залишається головним стримувальним фактором для реальних масових виступів.

