Освобождение Киева от "Минска" и очередные антироссийские санкции: признает ли РФ "Л/ДНР"

Депутаты Госдумы России большинством голосов поддержали 15 февраля проект от Коммунистической партии о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Госдума РФ - фото из открытых источников

Что означает именно такое решение? Как события могут развиваться дальше? С этими вопросами издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Признание "Л-ДНР" Москвой – роскошный подарок Украине со стороны агрессора. И, естественно, Россия не будет его делать

Политолог Кирилл Сазонов считает, что это голосование по факту является довольно примитивным блефом и попыткой шантажировать Европу и Украину со стороны Кремля.

"Очевидно, что признание так называемых "ЛНР" и "ДНР" со стороны России не несет никаких фактических плюсов для Москвы. Вообще в реальности не изменится ничего. Зато на политическую ситуацию в мире это повлияет не в пользу России", – уверен эксперт.

В первую очередь такое решение Путина означает фактический и юридический выход России и "Минских соглашений". То есть позволит Украине спрыгнуть с этого крючка, за который нас пытаются втянуть в совершенно невыгодное положение, поясняет Кирилл Сазонов.

"Плюс к освобождению Киева от "Минских соглашений" – Кремль получит новую порцию санкций. Так что признание "Л-ДНР" Москвой – роскошный подарок Украине со стороны агрессора. И, естественно, Россия не будет его делать. Только шантаж и угрозы, – прогнозирует политолог. – Если гипотетически Путин и пойдет на такой шаг, то исключительно чтобы показать своему избирателю, что они не совсем проиграли в истории с шантажом Украины и Евросоюза, а "вернули" Донбасс. И все финансовые проблемы будут полностью их проблемой".

Обращение Госдумы к Путину – это лишь геополитическая игра ради поддержания должного градуса напряжения

Ростислав Кравец, адвокат, глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры" видит в таком шаге Госдумы (явно согласованном с Кремлем) исключительно желание Путина поддерживать напряженность между Украиной и РФ.

"А главная цель – склонить Запад прямо заявить о невозможности вступлении Украины в НАТО (одно из российских требований "гарантий безопасности"). Сам вопрос признания "донбасских республик", на мой взгляд, не столько опасен Украине, сколько самой РФ. Международному сообществу придется реагировать на это какими-то очередными санкциями. При том, что сейчас крайне болезненно стоит вопрос с запуском "Северного потока-2". А признание ОРДЛО со стороны РФ может стать очередной преградой для запуска данного проекта, в который вложены миллиарды долларов и россиянами, и европейцами", – отмечает Ростислав Кравец.

Потому он думает, такое обращение Госдумы к Путину – это лишь геополитическая игра ради поддержания должного градуса напряжения.

"Юридические преграды признания т.н. "ЛНР" и "ДНР" убраны. В любой момент Путин может подписать соответствующий указ. Но вопрос не идет о признании. Это не нужно России. Суть лишь в наличии напряжения, – поясняет эксперт. – Так что, думаю, в ближайшее время подписывать никто ничего не будет. Просто РФ получала очередной рычаг давления, прежде всего, на Запад. Чтобы заставить его письменно признать невозможность вступления Украины в НАТО".

Ранее на портале "Комментарии" - Британская пресса назвала точное время "вторжения России в Украину".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!