Освобожденный российский оппозиционер Яшин сказал, почему Путин напал на Украину

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Ткачик Олеся
Российский оппозиционер Илья Яшин, освобожденный из российской тюрьмы в результате большого обмена между Западом и РФ заявил в интервью "Голосу Америки", что война в Украине является "конфликтом ценностей".
Илья Яшин
При этом издание отмечает, что на самом деле кремлевский диктатор Владимир Путин неоднократно называл Украину "ненастоящим государством". Кроме того, он заявлял о том, что "украинского народа не существует".
Кроме того, Яшин упорно не называет войну в Украине войной, а просто конфликтом, который испытывают и россияне.
При этом он убежден, что россияне, погибшие от режима Путина, — это также жертвы войны в Украине.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские оппозиционеры Андрей Пивоваров и Илья Яшин, освобожденные 1 августа из тюрем в России в рамках обмена заключенными между Вашингтоном и Москвой, рассматривают возможность возвращения в Россию.
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