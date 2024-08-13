Освобожденный российский оппозиционер Яшин сказал, почему Путин напал на Украину

Российский оппозиционер Илья Яшин, освобожденный из российской тюрьмы в результате большого обмена между Западом и РФ заявил в интервью "Голосу Америки", что война в Украине является "конфликтом ценностей".

Илья Яшин

Путин напал на Украину не потому, что ему не нравятся украинцы с этнической точки зрения. Путин напал на украинцев, потому что украинцы сделали выбор в пользу свободы, осознали себя частью Европы, потому что Украина решила выйти из-под контроля Кремля и не хочет себя чувствовать как часть империи”, — заявил Яшин.

При этом издание отмечает, что на самом деле кремлевский диктатор Владимир Путин неоднократно называл Украину "ненастоящим государством". Кроме того, он заявлял о том, что "украинского народа не существует".

Кроме того, Яшин упорно не называет войну в Украине войной, а просто конфликтом, который испытывают и россияне.

"И в России этот конфликт ощущается, потому что людей, подавляемых в нашей стране, отправляют в тюрем, с ними тоже ведут войну и некоторых из них также убивают", — заявил так называемый российский оппозиционер.

При этом он убежден, что россияне, погибшие от режима Путина, — это также жертвы войны в Украине.

Это не конфликт россиян и украинцев. Это конфликт между тиранией и свободой, это конфликт между прогрессом и регрессом и мракобесием. Это конфликт между смертью и жизнью – между эстетикой смерти и ценностью человеческой жизни", – заявил Яшин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские оппозиционеры Андрей Пивоваров и Илья Яшин, освобожденные 1 августа из тюрем в России в рамках обмена заключенными между Вашингтоном и Москвой, рассматривают возможность возвращения в Россию.





