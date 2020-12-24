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От коронавируса умер бизнесмен из списка Forbes

Коронавирус забрали жизнь еще одного известного человека

сегодня, 16:54
Автор:

Мокрик Анастасия

В инфекционной больнице Москвы умер бизнесмен из Колымы Владимир Христов. Его сердце перестало биться на 71 году жизни. Причиной смерти олигарха стала короновирусная инфекция, с которой накануне он попал в медучреждение. О трагическом событии информирует Forbes.

От коронавируса умер бизнесмен из списка Forbes

ФОТО: Из открытых источников

При жизни Христов успел многого добиться. К примеру, в 2020 году Forbes внёс его в список самых богатых бизнесменов России. Состояние олигарха $500 млн, что позволило ему находится на 192 месте в рейтинге. Кроме того, Владимир был владельцем крупнейшей золотодобывающей компании  "Сусуманзолото"  в Магаданской области. В 2019 году она заняла 11 место в списке таких компаний в России. В том же году она добыла примерно 6 тонн золота. 

Однако перед тем, как добиться такого успеха, он прошел длинный и тяжелый путь. Изначально Христов работал там помощником машиниста эскаватора, затем перешел рос с одной должности на другую и в итоге стал первым руководителем этой компании.

Как сообщает Forbes, по состоянию на 2020 года Владимиру Христову принадлежало около 65% акций компании. Еще 22% "Сусуманзолото" принадлежат его супруге. Известно также, что в период с 1994 по 2010 годы он избирался в Магаданскую областную думу.  помимо этого олигарх еще был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что во Флориде в больнице умер легендарный американский рок-музыкант и основатель нескольких групп, а также о смерти известной британской модели, которая была любимицей немецкий модельер, фотограф, коллекционер и издатель Карла Лагерфельда


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Источник: https://www.forbes.ru/newsroom/milliardery/417281-umer-biznesmen-iz-spiska-forbes-vladimir-hristov
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