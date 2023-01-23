От мобилизации не скрыться: у Путина сделали неприятное заявление для россиян

Как и предупреждала разведка частичная мобилизация в России не прекращалась, даже после того, как Путин публично заявил о якобы ее завершении и наборе необходимых для войны против Украины 300 тысяч мобилизованных. Теперь же пресс-секретарь президента ПФ Дмитрий Песков пояснил, что частичная мобилизация на территории РФ все еще действует, ведь она включает в себя не только военную службу, но и мероприятия, необходимые для обеспечения задач военного аппарата. Как передает портал "Комментарии", такое заявдение главный рупор Кремля сделал во время пресс-конференции для российских СМИ.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Песков в очередной раз попытался объяснить хитрый ход Кремля, как так может быть, что Путин и Шойгу сказали о завершении мобилизации, но по факту она не завершилась.

"Призыв в рамках частичной мобилизации осуществлялся до достижения установленной численности, необходимой для выполнения вооруженными силами поставленных задач. Минобороны собственно рапортовало как раз о том, что установленная численность была достигнута, в связи с чем призыв граждан в рамках частичной мобилизации был остановлен, завершен", — сказал Песков.

По его словам, необходимость в продолжении мобилизации возникла из-за новых задач Минобороны РФ. Но какие это задачи Песков не рассказал.

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