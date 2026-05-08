Главная Новости Мир Россия От Путина озвучили ультиматум для продолжения переговоров: есть ли шанс на завершение войны
commentss НОВОСТИ Все новости

От Путина озвучили ультиматум для продолжения переговоров: есть ли шанс на завершение войны

В Кремле больше не видят смысла разговаривать с Киевом и Вашингтоном, пока Украина не вывела войска из Донбасса

8 мая 2026, 07:07
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Трехсторонние переговоры с участием США, Украины и России "нецелесообразны", пока Киев не выведет украинские войска с подконтрольной части Донбасса. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков. Слова путинского чиновника цитирует российское издание "Интерфакс".

Путин и Ушаков. Фото: из открытых источников

"Сейчас Киеву нужно сделать только один серьезный шаг, после чего, во-первых, приостановятся военные действия, а, во-вторых, откроются перспективы для серьезного обсуждения перспектив дальнейшего долгосрочного урегулирования" – отметил Ушаков.

По его словам, "все это понимают", поэтому "уговаривать друг друга – во многом пустая трата времени".

Он заявляет, что РФ ожидает "этот шаг от Киева, в частности от Зеленского".

Читайте также на портале "Комментарии" — мирные переговоры между Украиной и Россией оказались на грани срыва после новых требований Кремля. Уже на этой неделе секретарь СНБО Украины Рустем Умеров отправится в Майами, где проведет встречу со специальным посланником США Стивом Уиткоффом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.                                                 

По данным собеседников издания, переговорный процесс фактически застопорился из-за позиции Владимира Путина. Российский лидер продолжает настаивать на том, чтобы украинские войска покинули часть Донецкой области, которую армия РФ так и не смогла захватить военным путем. Именно этот вопрос сейчас называют главным камнем преткновения на пути к любым договоренностям.




Источник: https://www.interfax.ru/russia/1088262
