От Путина озвучили ультиматум для продолжения переговоров: есть ли шанс на завершение войны

Трехсторонние переговоры с участием США, Украины и России "нецелесообразны", пока Киев не выведет украинские войска с подконтрольной части Донбасса. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков. Слова путинского чиновника цитирует российское издание "Интерфакс".

Путин и Ушаков. Фото: из открытых источников

"Сейчас Киеву нужно сделать только один серьезный шаг, после чего, во-первых, приостановятся военные действия, а, во-вторых, откроются перспективы для серьезного обсуждения перспектив дальнейшего долгосрочного урегулирования" – отметил Ушаков.

По его словам, "все это понимают", поэтому "уговаривать друг друга – во многом пустая трата времени".

Он заявляет, что РФ ожидает "этот шаг от Киева, в частности от Зеленского".

Уже на этой неделе секретарь СНБО Украины Рустем Умеров отправится в Майами, где проведет встречу со специальным посланником США Стивом Уиткоффом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным собеседников издания, переговорный процесс фактически застопорился из-за позиции Владимира Путина. Российский лидер продолжает настаивать на том, чтобы украинские войска покинули часть Донецкой области, которую армия РФ так и не смогла захватить военным путем. Именно этот вопрос сейчас называют главным камнем преткновения на пути к любым договоренностям.



