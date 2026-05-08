Від Путіна озвучили ультиматум для продовження переговорів: чи є шанс на завершення війни

Тристоронні переговори за участю США, України та Росії "недоцільні", доки Київ не виведе українські війська з підконтрольної частини Донбасу. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву зробив помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков. Слова путінського чиновника цитує російське видання "Інтерфакс".

Путін та Ушаков. Фото: з відкритих джерел

"Зараз Києву потрібно зробити лише один серйозний крок, після чого, по-перше, призупиняться військові дії, а по-друге, відкриються перспективи для серйозного обговорення перспектив подальшого довгострокового врегулювання", — зазначив Ушаков.

За його словами, "все це розуміють", тому "умовляти один одного — багато в чому марна трата часу".

Він заявляє, що РФ очікує "цей крок від Києва, зокрема від Зеленського".

Читайте також на порталі "Коментарі" – мирні переговори між Україною та Росією опинилися на межі зриву після нових вимог Кремля. Вже цього тижня секретар РНБО України Рустем Умєров вирушить до Майамі, де проведе зустріч із спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на інформовані джерела.

За даними співрозмовників видання, переговорний процес фактично зупинився через позицію Володимира Путіна. Російський лідер продовжує наполягати на тому, щоб українські війська залишили частину Донецької області, яку армія РФ так і не спромоглася захопити військовим шляхом. Саме це питання зараз називають головним каменем спотикання на шляху до будь-яких домовленостей.



