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От Путина точно такого не ожидали: с чем столкнулись россияне из-за войны в Украине

Из-за санкций, роста цен и ударов по инфраструктуре россияне массово отказываются от путешествий, а даже Крым переживает туристический обвал

1 августа 2026, 15:20
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Кравцев Сергей

Экономические последствия войны против Украины все сильнее отражаются на повседневной жизни россиян. На фоне санкций, роста цен, транспортных ограничений и ухудшения ситуации с безопасностью летний отдых для миллионов жителей России становится практически недоступным. Об этом говорится в материале британского издания Daily Express.

От Путина точно такого не ожидали: с чем столкнулись россияне из-за войны в Украине

Кремль. Фото: из открытых источников

До начала полномасштабной войны россияне могли без особых сложностей путешествовать по Европе прямыми авиарейсами. Однако после введения санкций крупнейшие международные авиаперевозчики прекратили работу на российском рынке, а популярные сервисы бронирования жилья, включая Airbnb, покинули страну. В результате поездки в такие города, как Рим, Париж или Мадрид, превратились в сложную и дорогостоящую логистическую задачу.

Проблемы возникли и внутри самой России. По данным издания, туристический поток в аннексированный Крым резко сократился после серии атак на инфраструктуру полуострова. Количество бронирований снизилось примерно на 30%, а местные туристические компании только за июнь оценили свои убытки в 1,5 млрд рублей. Чтобы поддержать отрасль, российским властям пришлось выделить около 4,3 млрд рублей из резервных фондов.

Общее количество бронирований гостиниц по России за последние недели также уменьшилось на 12%, тогда как число отмененных поездок выросло на треть. Снижается и популярность одного из главных туристических символов страны – озера Байкал, куда россияне стали ездить значительно реже из-за роста стоимости путешествий.

Особенно тяжелой ситуация остается для жителей регионов. При средней зарплате около 40 тысяч рублей даже бюджетный отпуск за границей становится недостижимым. Многие семьи вместо поездок вынуждены проводить лето за работой на приусадебных участках, выращивая овощи, ухаживая за хозяйством и заготавливая продукты на зиму. На этом фоне привычный сезон отпусков для значительной части россиян постепенно превращается в борьбу за экономическое выживание.

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