Від Путіна такого не очікували: з чим зіткнулися росіяни через війну в Україні

Економічні наслідки війни проти України дедалі більше позначаються на повсякденному житті росіян. На тлі санкцій, зростання цін, транспортних обмежень та погіршення ситуації з безпекою літній відпочинок для мільйонів жителів Росії стає практично недоступним. Про це йдеться у матеріалі британського видання Daily Express.

Кремль. Фото: із відкритих джерел

До початку повномасштабної війни росіяни могли без особливих труднощів подорожувати Європою прямими авіарейсами. Однак після запровадження санкцій найбільші міжнародні авіаперевізники припинили роботу на російському ринку, а популярні сервіси бронювання житла, включаючи Airbnb, залишили країну. В результаті поїздки в такі міста, як Рим, Париж або Мадрид, перетворилися на складне та дороге логістичне завдання.

Проблеми виникли і всередині Росії. За даними видання, туристичний потік до анексованого Криму різко скоротився після серії атак на інфраструктуру півострова. Кількість бронювань знизилася приблизно на 30%, а місцеві туристичні компанії лише за червень оцінили свої збитки у 1,5 млрд рублів. Щоб підтримати галузь, російській владі довелося виділити близько 4,3 млрд. рублів з резервних фондів.

Загальна кількість бронювань готелів Росії за останні тижні також зменшилася на 12%, тоді як кількість скасованих поїздок зросла на третину. Знижується і популярність одного з головних туристичних символів країни – озера Байкал, куди росіяни почали їздити значно рідше через зростання вартості подорожей.

Особливо важка ситуація залишається для мешканців регіонів. За середньої зарплати близько 40 тисяч рублів навіть бюджетна відпустка за кордоном стає недосяжною. Багато родин замість поїздок змушені проводити літо за роботою на присадибних ділянках, вирощуючи овочі, доглядаючи господарство та заготовляючи продукти на зиму. На цьому тлі звичний сезон відпусток для значної частини росіян поступово перетворюється на боротьбу за економічне виживання.

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