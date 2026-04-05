"От России ничего не останется": какая большая проблема ждет Путина очень скоро

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что совокупность экономических, социальных и политических проблем в России может привести к серьезному внутреннему кризису уже в стране в ближайшие месяцы. По его мнению, ухудшение ситуации может создать серьезные риски власти российского диктатора Владимира Путина.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Огрызко в комментарии "24 Каналу" заявил, что в России накапливается все больше негативных критических факторов. Речь идет о взрывах на объектах инфраструктуры, перебоях с доступом к интернету и социальным сетям, а также проблемах в финансовой системе. По мнению Огрызко, все это постепенно подтачивает стабильность российского государства.

"Вместе собираются разные факторы, которые в какой-то конкретный момент соберутся в какой-то точке, и будет взрыв. Это сейчас будет с Россией. Вроде бы ничего, а потом будет такой взрыв, что от России останутся "рога и копыта"", – прогнозирует дипломат.

По его мнению, особенно серьезные последствия могут иметь ограничение доступа к цифровым сервисам в крупнейших городах страны, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге. Дипломат отмечает, что такие шаги могут привести к огромным экономическим потерям, ведь современная экономика во многом зависит от стабильной работы цифровой инфраструктуры.

По словам Огрызко, еще одним тревожным сигналом для РФ стали проблемы в банковском секторе.

"Если сейчас говорят о том, что уровень невозврата кредитов, которые были предоставлены банками, зашкаливает, то это означает, что банки не могут, получив назад деньги, рефинансировать их в какие-то проекты. То есть сейчас российская экономика начнет сморщиваться еще больше. Таким образом идет круг, когда она начинает самое себя грызть и съедать", — считает Огрызко.

На фоне этих действий дипломат предполагает, что российские элиты могут начать находить методы поменять Путина, чтоб защитить собственные денежные интересы. По его мнению, если экономическая и социальная ситуация продолжит ухудшаться, это может создать серьезные вызовы нынешней власти Кремля.

