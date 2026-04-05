"От России ничего не останется": какая большая проблема ждет Путина очень скоро

Slava Kot
Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что совокупность экономических, социальных и политических проблем в России может привести к серьезному внутреннему кризису уже в стране в ближайшие месяцы. По его мнению, ухудшение ситуации может создать серьезные риски власти российского диктатора Владимира Путина.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Владимир Огрызко в комментарии "24 Каналу" заявил, что в России накапливается все больше негативных критических факторов. Речь идет о взрывах на объектах инфраструктуры, перебоях с доступом к интернету и социальным сетям, а также проблемах в финансовой системе. По мнению Огрызко, все это постепенно подтачивает стабильность российского государства.
По его мнению, особенно серьезные последствия могут иметь ограничение доступа к цифровым сервисам в крупнейших городах страны, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге. Дипломат отмечает, что такие шаги могут привести к огромным экономическим потерям, ведь современная экономика во многом зависит от стабильной работы цифровой инфраструктуры.
По словам Огрызко, еще одним тревожным сигналом для РФ стали проблемы в банковском секторе.
На фоне этих действий дипломат предполагает, что российские элиты могут начать находить методы поменять Путина, чтоб защитить собственные денежные интересы. По его мнению, если экономическая и социальная ситуация продолжит ухудшаться, это может создать серьезные вызовы нынешней власти Кремля.
