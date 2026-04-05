logo_ukra

BTC/USD

69104

ETH/USD

2121.55

USD/UAH

43.65

EUR/UAH

50.31

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Росія "Від Росії нічого не залишиться": яка велика проблема чекає на Путіна дуже скоро
commentss НОВИНИ Всі новини

"Від Росії нічого не залишиться": яка велика проблема чекає на Путіна дуже скоро

Володимир Огризко заявив, що економічні та фінансові проблеми в Росії можуть призвести до повалення режиму Путіна.

5 квітня 2026, 18:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що сукупність економічних, соціальних і політичних проблем у Росії може призвести до серйозної внутрішньої кризи вже в країні у найближчі місяці. На його думку, погіршення ситуації може створити серйозні ризики для влади російського диктатора Володимира Путіна.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Володимир Огризко в коментарі "24 Каналу" заявив, що в Росії накопичується дедалі більше негативних критичних факторів. Йдеться про вибухи на об’єктах інфраструктури, перебої з доступом до інтернету та соціальних мереж, а також проблеми у фінансовій системі. На переконання Огризка, усе це поступово підточує стабільність російської держави.

"Разом збираються різні фактори, які в якийсь конкретний момент зберуться в якійсь точці, і буде вибух. Це зараз буде з Росією. Нібито нічого, а потім буде такий вибух, що від Росії залишаться "роги і копита"", – прогнозує дипломат.

На його думку, особливо серйозні наслідки можуть мати обмеження доступу до цифрових сервісів у найбільших містах країни, зокрема в Москві та Санкт-Петербурзі. Дипломат зазначає, що такі кроки можуть призвести до величезних економічних втрат, адже сучасна економіка значною мірою залежить від стабільної роботи цифрової інфраструктури.

За словами Огризка, ще одним тривожним сигналом для РФ стали проблеми у банківському секторі. 

"Якщо зараз говорять про те, що рівень неповернення кредитів, які були надані банками, зашкалює, то це означає, що банки не можуть, отримавши назад гроші, рефінансувати їх в якісь проєкти. Тобто зараз російська економіка почне зморщуватися ще більше. У такий спосіб йде коло, коли вона починає саме себе гризти та з’їдати", — вважає Огризко.

На тлі цих процесів дипломат припускає, що російські еліти можуть почати шукати способи змінити Путіна, щоб захистити власні фінансові інтереси. На його думку, якщо економічна та соціальна ситуація продовжить погіршуватися, це може створити серйозні виклики для нинішньої влади Кремля.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі поставили дедлайн для України.

Також "Кометнарі" писали про Портникова, який заявив, що Путін використовує спадщину Київської Русі як інструмент претензій на українські території.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://24tv.ua/ekonomika-rosiyi-shho-zruynuye-rosiyu-zseredini_n3043068
Теги:

Новини

Всі новини