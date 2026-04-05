"Від Росії нічого не залишиться": яка велика проблема чекає на Путіна дуже скоро

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що сукупність економічних, соціальних і політичних проблем у Росії може призвести до серйозної внутрішньої кризи вже в країні у найближчі місяці. На його думку, погіршення ситуації може створити серйозні ризики для влади російського диктатора Володимира Путіна.

Російський диктатор Володимир Путін.

Володимир Огризко в коментарі "24 Каналу" заявив, що в Росії накопичується дедалі більше негативних критичних факторів. Йдеться про вибухи на об’єктах інфраструктури, перебої з доступом до інтернету та соціальних мереж, а також проблеми у фінансовій системі. На переконання Огризка, усе це поступово підточує стабільність російської держави.

"Разом збираються різні фактори, які в якийсь конкретний момент зберуться в якійсь точці, і буде вибух. Це зараз буде з Росією. Нібито нічого, а потім буде такий вибух, що від Росії залишаться "роги і копита"", – прогнозує дипломат.

На його думку, особливо серйозні наслідки можуть мати обмеження доступу до цифрових сервісів у найбільших містах країни, зокрема в Москві та Санкт-Петербурзі. Дипломат зазначає, що такі кроки можуть призвести до величезних економічних втрат, адже сучасна економіка значною мірою залежить від стабільної роботи цифрової інфраструктури.

За словами Огризка, ще одним тривожним сигналом для РФ стали проблеми у банківському секторі.

"Якщо зараз говорять про те, що рівень неповернення кредитів, які були надані банками, зашкалює, то це означає, що банки не можуть, отримавши назад гроші, рефінансувати їх в якісь проєкти. Тобто зараз російська економіка почне зморщуватися ще більше. У такий спосіб йде коло, коли вона починає саме себе гризти та з’їдати", — вважає Огризко.

На тлі цих процесів дипломат припускає, що російські еліти можуть почати шукати способи змінити Путіна, щоб захистити власні фінансові інтереси. На його думку, якщо економічна та соціальна ситуація продовжить погіршуватися, це може створити серйозні виклики для нинішньої влади Кремля.

