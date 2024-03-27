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"Отдала все, что было": скандальная российская певица жалуется, что оказалась на грани нищеты

Лолита жалуется, что у нее начались серьезные финансовые проблемы из-за "отмены"

27 марта 2024, 22:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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После веселья во время "голой" вечеринки у Насти Ивлеевой, бывшая украинка Лолита Милявская , которая теперь живет и поет в стране-агрессоре РФ, столкнулась с немалыми проблемами.

"Отдала все, что было": скандальная российская певица жалуется, что оказалась на грани нищеты

Лолита Милявская (фото из открытых источников)

Уже несколько месяцев Лолита не выступала с концертами, но, как она рассказала российским СМИ , финансово помогла семьям пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холли".

Как говорит певица, члены ее коллектива не получают больше двух месяцев зарплаты. Лолита призналась, что теперь не переводит им деньги, иначе ей не за что будет содержать маму, которая уже пожилого возраста и единственную дочь.

"Выплатила все, что у меня было по расписанию. Вернула деньги всем клиентам за корпоративы, выплатила всему коллективу. Но дальше я должен думать о своей семье. Поэтому от отмены концертов больше всего потерял мой коллектив, потому что я платила зарплату, на которую содержались семьи", — сказала исполнительница.

Еще Лолита сообщила, что теперь имеет пенсию в размере 23 тыс. рублей. При этом за прошлый год она уплатила по меньшей мере 10 млн в кровавых российских рублях налогов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что кандальная российская певица рассказала о своем завещании. Бывшая украинка Лолита, не осудившая полномасштабную войну страны-агрессорки, теперь говорит о своем завещании. Оказалось, что певица, много времени проживающая в России, захотела, чтобы после смерти какую-то часть ее праха развеяли Украиной.

Лолита вспомнила, что до 16 лет жила в городе Мукачево и продолжает общаться с тамошними одноклассниками. Поэтому имеет мечту, чтобы ее останки привезли на историческую родину, но пока ей запретили въезд на территорию Украины.



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