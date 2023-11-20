Отдельные спальни для хозяина и хозяйки: у Путина нашли новую яхту. Видео



















У хозяина Кремля Владимира Путина нашли новые две супер-яхты, которые используют люди, входящие в его окружение. Общая численность яхт русского диктатора достигла 10-ти.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Недавно появилась информация о новых двух яхтах Путина — это 71-метровая Victoria и 38-метровая лодка Orion сопровождения, говорится в расследовании Досье .

Подчеркивают, что яхта Victoria – это своеобразный флагман Черноморской флотилии Путина. В начале октября супер-яхта вышла из Сочи и через два дня пришвартовалась неподалеку от верфи в Стамбуле. Затем судно переместилось в пока, отключило передатчик (AIS) и перестало появляться на картах профильных сервисов.

При этом найти супер-яхту Victoria возможно было только с помощью беспилотника. Отличительная черта корабля – большая буква V.

После того, как начался второй президентский срок Владимира Путина, одно из судов для него было построено на военном заводе "Севмаш". Яхту Victoria начали строить в 2005 году. Она была построена через 14 лет.

Далее судно достроили на турецкой верфи aes Yachts, 24 июля 2019 года строительство было завершено. Эта верфь также строит военные корабли для блока НАТО.

На супер-яхте Victoria может разместиться на борту 28 человек, но обычно здесь 11-15 человек команды и до шести пассажиров. Стоимость судна, указанная в таможенной декларации в 2019 году, – $50,1 млн.

Сообщается, что на ее борту сразу два мастер-каюта. Но в резиденциях президента РФ всегда предусмотрены две отдельные спальни: для хозяина и хозяйки.

Victoria швартуется в Сочи и периодически доходит до мыса Идокопас, где расположен дворец Путина. Уже рядом с мысом судно выключает AIS и пропадает с радаров.

Летом 2021 года судно вышло из Сочи и дошло до Крыма. На этом маршруте яхту сопровождает 38,5-метровая лодка Orion. Он выстроен в 2009 году в итальянском городе Виареджо.

К слову, яхту Victoria недалеко от Сочи увидели на фотографии в аккаунте Натальи Белугиной. Она известна как хореограф-постановщик фестиваля "Алина", который каждый год организует Алина Кабаева – гражданская жена хозяина Кремля.

Наталья Белугина – подруга Кабаевой, они время от времени путешествуют вместе. Как рассказал собеседник "Досье", знакомый со спортсменкой, Алина Кабаева и ее родные используют эту яхту.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Яхты российских олигархов арестованы в Европе



