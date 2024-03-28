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Отголоски теракта в РФ: почему таджиков в Москве охватила паника

По информации NYT, таджики в РФ боятся, что после теракта их будут массово отправлять на войну в Украину

сегодня, 10:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Москве мигранты из Таджикистана пытаются не выходить из дома, потому что из-за теракта в "Крокус Сити Холле" опасаются депортации или массовой отправки на войну против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The New York Times".

Отголоски теракта в РФ: почему таджиков в Москве охватила паника

Мигранты из Таджикистана. Фото из открытых источников

В материале говорится, из-за того, что четверо задержанных подозреваемых в нападении в Подмосковье являются выходцами из Таджикистана, в РФ усилилась антимигрантская риторика в Интернете. Наиболее активно ксенофобия начала распространяться в пабликах так называемых военных блогеров, сторонников вторжения РФ в Украину, преимущественно ультраправых.

Как следствие, Кремль удовлетворяет запросы сторонников войны, обещая более жесткие действия против мигрантов, одновременно пытаясь предотвратить вспышку межэтнической напряженности в обществе.

"The New York Times" отмечает, согласно государственной статистике РФ, почти миллион граждан Таджикистана в прошлом году были зарегистрированы в России как трудовые мигранты.

Менеджер пищевого бизнеса в Москве, где работают таджики, сказала в комментарии NYT, что настроения напоминают 2000-е годы, когда мусульмане с Кавказа столкнулись с широко распространенной дискриминацией после терактов и войны в Чечне. Таджики в Москве настолько напуганы, что вообще почти не выходят на улицу, сказала она.

Они опасаются не только депортации, но и того, что их могут привлечь к войне в Украине, сказал 25-летний Сайданвар, недавно покинувший Москву таджикский правозащитник.

"Таджики действительно боятся, что российские власти начнут массово отправлять их на фронт воевать в качестве мести нашему таджикскому народу", — сказал он. 

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Источник: https://www.nytimes.com/2024/03/27/world/europe/russia-moscow-attack-migrants.html
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