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Елизавета Черных
Стало известно, что российская компания "Газпром" отказалась от бронирования дополнительных мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины с января по сентябрь 2022 года. Аналогичное решение российский монополист принял в отношении трубопровода "Ямал-Европа", который проходит через Польшу.
Отказ "Газпрома" бронировать мощности ГТС Украины: последствия и выход из ситуации - фото из открытых источников
Какие могут быть последствия у этих решений? Почему Запад не может найти управу на российского монополиста? Какие решение (выводы) следует сделать Украине, учитывая сложившуюся ситуацию? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.
Эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Денис Саква акцентирует, что сейчас "Газпром" не выбирает мощности газотранспортной системы (ГТС) Украины, которые россияне уже оплатили.
По его словам, в следующем году РФ надеется запустить "Северный поток-2" – и потребности в украинской ГТС будут еще меньше.
Отметим, что дополнительные объемы (не путать с законтрактованными) "Газпром" не бронирует с сентября. В итоге, несмотря на законтрактованные 109 млн куб. м в сутки (за которые "Газпром" платит), с 1 октября физический транзит снизился до 86 кубометров, а с 1 ноября – до 60.
С начала же года суточный показатель транзита газа из РФ в Европу через территорию Украины уменьшился почти вдвое, о чем сообщил гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.
При этом он акцентирует, что "Северный поток-1", "Северный поток-2" и "турецкие потоки" суммарно равны мощности одной украинской ГТС – 146 млрд куб. м в год. И резюмирует: эти геополитические проекты изначально не имели экономической целесообразности и были построены только для остановки транзита через Украину. Что создает угроза энергетической безопасности не только нашей стране, но и всей Европе.
Политолог, глава платформы Единый координационный центр Олег Саакян рассуждает так:
РФ же, отмечает эксперт, поднимает ставки, в частности для скорейшего запуска "Северного потока-2". Потому и не бронирует дополнительные мощности для транзита через территорию Украины или Польши. Явный инструмент давления.
По его мнению, Запад уже делает выводы из происходящего. Но запоздало.
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