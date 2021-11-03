Стало известно, что российская компания "Газпром" отказалась от бронирования дополнительных мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины с января по сентябрь 2022 года. Аналогичное решение российский монополист принял в отношении трубопровода "Ямал-Европа", который проходит через Польшу.

Отказ "Газпрома" бронировать мощности ГТС Украины: последствия и выход из ситуации - фото из открытых источников

Какие могут быть последствия у этих решений? Почему Запад не может найти управу на российского монополиста? Какие решение (выводы) следует сделать Украине, учитывая сложившуюся ситуацию? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Никакого смысла сейчас заказывать дополнительные мощности по транспортировке для следующего года у "Газпрома" нет

Эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Денис Саква акцентирует, что сейчас "Газпром" не выбирает мощности газотранспортной системы (ГТС) Украины, которые россияне уже оплатили.

"То есть, оплаченных у них около 109 млн кубометров в день, а они транспортируют 73 миллиона. И могли бы спокойно нарастить еще 36 млн кубов в день без дополнительных оплат. Но не делают этого", – отмечает эксперт.

По его словам, в следующем году РФ надеется запустить "Северный поток-2" – и потребности в украинской ГТС будут еще меньше.

"Поэтому никакого смысла сейчас заказывать дополнительные мощности по транспортировке для следующего года у "Газпрома" нет", – подчеркивает Денис Саква.

Отметим, что дополнительные объемы (не путать с законтрактованными) "Газпром" не бронирует с сентября. В итоге, несмотря на законтрактованные 109 млн куб. м в сутки (за которые "Газпром" платит), с 1 октября физический транзит снизился до 86 кубометров, а с 1 ноября – до 60.

С начала же года суточный показатель транзита газа из РФ в Европу через территорию Украины уменьшился почти вдвое, о чем сообщил гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

При этом он акцентирует, что "Северный поток-1", "Северный поток-2" и "турецкие потоки" суммарно равны мощности одной украинской ГТС – 146 млрд куб. м в год. И резюмирует: эти геополитические проекты изначально не имели экономической целесообразности и были построены только для остановки транзита через Украину. Что создает угроза энергетической безопасности не только нашей стране, но и всей Европе.

Есть большая вероятность, что РФ может прервать поставки газа через украинскую ГТС в самое холодное время

Политолог, глава платформы Единый координационный центр Олег Саакян рассуждает так:

"Всё уже сложилось. Выводы из ситуации надо делать на будущее, а сейчас – тушить пожар, который на наших глазах вовсю раздувает Россия. Европа сейчас явно не готова к жестким и резким шагам, потому что сама прямо зависит от российского газа. И на фоне его недостачи – европейцы на таком же крючке, как и мы, хоть и в несколько лучшем положении".

РФ же, отмечает эксперт, поднимает ставки, в частности для скорейшего запуска "Северного потока-2". Потому и не бронирует дополнительные мощности для транзита через территорию Украины или Польши. Явный инструмент давления.

"Украине нужно готовиться к сложному прохождению зимы, к возможности запуска нашей ГТС в реверсном режиме. К закупке газа на западной границе. Есть большая вероятность, что РФ может прервать поставки газа через украинскую ГТС в самое холодное время. Имея оплаченный транзит через Украину, "Газпром" просто не будет поставлять соответствующее количество газа. Что может стать достаточно серьезным вызовом для обеспечения бесперебойного функционирования нашей ГТС", – предупреждает Олег Саакян.

По его мнению, Запад уже делает выводы из происходящего. Но запоздало.

"Имеющуюся ситуацию уже назад не отыграешь. Все реагируют по факту, – поясняет эксперт.– В будущем, думаю, ЕС предпримет максимум усилий для диверсификации поставок газа".

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия усугубляет энергетический кризис: что происходит на мировых рынках

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!