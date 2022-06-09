Отказ России признавать независимость Литвы: примет ли такое решение Госдума и что это может означать

Недавно в россии депутаты Госдумы зарегистрировали законопроект об отмене постановления Государственного Совета СССР "О признании независимости Литовской Республики".

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Открытие новых фронтов ускорило бы "включение по-взрослому" цивилизованного мира

Народный депутат Георгий Мазурашу считает, что такие законопроекты лишь свидетельствуют о том, что страна-агрессор не планирует останавливаться и считает, что имеет власть и право влиять на политику и жизнь бывших республик Советского союза.

"Сложно комментировать шаги в рамках "парада абсурдов"... Конечно, россияне могут отменить решение о признании независимости всех экс-республик СССР, могут передумать признавать независимость любой другой страны, но это лишь углубляет их в своей дикой преступной деятельности на международной арене..." Учитывая алогичность такого законопроекта, можно было бы спрогнозировать, что до принятия решения не должно бы дойти, но у них там все может быть… Как мы уже убедились, к сожалению… Ну, может, это было бы и хорошо для нас – если бы агрессоры открыли новые фронты, это ускорило бы "включение по-взрослому" цивилизованного мира, чтобы быстрее остановить страну-террористку… А вообще чего им "мелочиться" — пусть уж примут решение, что все страны, где есть хоть один русскоязычный человек, аннексируются, и планету нашу пусть переименуют в россию… С этого всего можно было бы просто посмеяться, если бы не было так грустно, что в ХХІ веке человечество столкнулось с рашизмом, который превзошел в своей жестокости и преступности даже фашизм...", — объясняет политик.

Россия будет распылять внимание НАТО и провоцировать Запад

Эксперт Украинского института политики Владислав Дзивидзинский убежден, что такой законопроект может свидетельствовать о том, что политическая верхушка россии решила идти до последнего, рассеивать внимание союзников и провоцировать НАТО в Европе. По прогнозам эксперта, Литва не будет последней, скорее всего россия реализует этот кейс и будет создавать новые.

Владислав Дзивидзинский приводит три основных тезиса, объясняя почему так будет происходить.

"Россия глобально демонстрирует западному миру, что отступать не собирается. Она генерирует инфоприводы, заставляющие западный мир решать проблемы, которые постоянно создает. Поэтому россия проверяет на прочность Запад, провоцирует и смотрит на его реакции. Сейчас спровоцированы и НАТО, и ЕС, и в частности, Литва. От того, какой ответ эти организации и страна дадут, будет воплощено или не воплощено это в жизнь. Если Европа даст отпор и Литва четко поставит вопрос о том, что это невозможно, то в случае несогласия россии и дальнейшей эскалации должно будет выступить НАТО как гарант безопасности", – говорит эксперт.

Некоторые реакции в западных странах все-таки мы видим. Например, продолжаются учения НАТО в Прибалтике (россия продолжает обучение в Беларуси в противовес), также лидеры западного мира делают заявления о недопустимости нарушения границ суверенных государств и норм Хельсинкской декларации о неприкосновенности стран. Кроме того, был принят шестой пакет антироссийских санкций.

Что делает в это время россия, кроме того, что бомбит украинские города, грабит население и предприятия на оккупированных территориях — держит в напряжении Прибалтику из-за демонстративных действий своего военного контингента в Беларуси.

"Сформированный в Беларуси контингент, с точки зрения национальных защитных возможностей Литвы, существенно преобладает. Поэтому Литва не сможет самостоятельно противостоять тем войскам, которые могут теоретически пересечь ее границу и начать военные действия. Здесь важна позиция НАТО. Россия будет отрабатывать этот кейс и будет создавать новые. Это связано с позицией политической верхушки россии, которая решила идти до последнего. Вероятно, что рф будет так распылять внимание НАТО, чтобы отвлекать его от усиления поддержки Украины. Литва следующая, но не последняя", — добавляет Владислав Дзивидзинский .

К провокациям и решениям, которые Дума будет рассматривать в отношении Литвы, законодательная власть россии уже подготовилась заранее.

"Сначала они приняли изменение приоритетности законодательства национального над международным. Затем внесли изменения в Конституцию. Теперь, опираясь на собственную юридическую базу, они могут совершать в правовой плоскости такие акты, что с точки зрения национального законодательства совершенно не противоречит возможностям, а противоречит международному, которое является вторичным по отношению к национальному", – объясняет эксперт регистрацию законопроекта о непризнании независимости Литовской республики.

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