Отказался ли Путин от своего ультиматума после боев в Курской области: заявление Захаровой

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина наступлением на российские территории отвергает ультиматум Путина об окончании войны. По ее словам, из-за боев в Курской области Россия не будет идти на мирные переговоры. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Мария Захарова заявила, что условия российского диктатора Владимира Путина якобы были универсальным способом окончить войну в Украине. Однако Украина якобы ставит крест на мирных переговорах в ближайшей перспективе из-за Курской операции.

"Если бы режим Зеленского действительно был заинтересован в мире, его реакция на известную мирную инициативу была бы конструктивной. В том числе и мирная инициатива, которую выражала Российская Федерация. Вторжение ВСУ в Курскую область стало своеобразным ответом укробандеровцев на мирную инициативу президента России", — заявила Захаровой.

Также российская дипломатка в стандартной риторике Кремля обвинила украинские власти, якобы в нежелании вести мирные переговоры и распространила очередные фейковые заявления о военных преступлениях украинских военных в Курской области.

Напомним, что в начале июня Путин заявил, что готов к мирным переговорам и назвал их условия: Украина должна отдать России четыре оккупированных области и Крым, отказаться от вступления в НАТО и сохранять безъядерный статус. Президент Украины Владимир Зеленский назвал такие условия Путина "ультимативными" и ведущими к капитуляции. Западные лидеры указали, что своей риторикой Путин в очередной раз показал, что Россия действительно не хочет идти на мирные переговоры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал главный план, как закончить войну. В Кремле отреагировали на слова президента Украины.



Также "Комментарии" писали о том, что Путин отказался от своего ультиматума, поскольку теперь Украина контролирует часть территорий РФ.