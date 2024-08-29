logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Отказался ли Путин от своего ультиматума после боев в Курской области: заявление Захаровой
commentss НОВОСТИ Все новости

Отказался ли Путин от своего ультиматума после боев в Курской области: заявление Захаровой

Россия, которая не была готова к переговорам для окончания войны, в очередной раз отвергла возможность дипломатического разрешения конфликта.

сегодня, 14:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина наступлением на российские территории отвергает ультиматум Путина об окончании войны. По ее словам, из-за боев в Курской области Россия не будет идти на мирные переговоры. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Отказался ли Путин от своего ультиматума после боев в Курской области: заявление Захаровой

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Мария Захарова заявила, что условия российского диктатора Владимира Путина якобы были универсальным способом окончить войну в Украине. Однако Украина якобы ставит крест на мирных переговорах в ближайшей перспективе из-за Курской операции.

"Если бы режим Зеленского действительно был заинтересован в мире, его реакция на известную мирную инициативу была бы конструктивной. В том числе и мирная инициатива, которую выражала Российская Федерация. Вторжение ВСУ в Курскую область стало своеобразным ответом укробандеровцев на мирную инициативу президента России", — заявила Захаровой.

Также российская дипломатка в стандартной риторике Кремля обвинила украинские власти, якобы в нежелании вести мирные переговоры и распространила очередные фейковые заявления о военных преступлениях украинских военных в Курской области.

Напомним, что в начале июня Путин заявил, что готов к мирным переговорам и назвал их условия: Украина должна отдать России четыре оккупированных области и Крым, отказаться от вступления в НАТО и сохранять безъядерный статус. Президент Украины Владимир Зеленский назвал такие условия Путина "ультимативными" и ведущими к капитуляции. Западные лидеры указали, что своей риторикой Путин в очередной раз показал, что Россия действительно не хочет идти на мирные переговоры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал главный план, как закончить войну. В Кремле отреагировали на слова президента Украины.

Также "Комментарии" писали о том, что Путин отказался от своего ультиматума, поскольку теперь Украина контролирует часть территорий РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости