Откроет ли Путин второй фронт: прогноз эксперта

Рубрики
МЕНЮ
Марьян Ощановский
Европе не угрожает агрессия России, поскольку Кремлю не хватит ресурсов, чтобы открыть второй фронт, считает политолог Игорь Рейтерович.
РФ не готова к войне с НАТО. Фото из открытых источников
По словам политолога, достаточно посмотреть актуальные инфографики, чтобы понять очевидное преимущество НАТО над Россией по всем видам вооружения.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что без помощи США уже через несколько недель российская армия сможет использовать десять артиллерийских снарядов против одного снаряда со стороны Украины. "Суровость этого момента невозможно переоценить. Проигрывает та сторона, которая не может стрелять в ответ. Ставки очень высоки. Россия не демонстрирует признаков прекращения агрессии и не намерена останавливаться на Украине. Россия представляет хроническую угрозу", — заявил американский генерал.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в 2024 году в Украине невозможны выборы, поэтому всем политикам необходимо прекратить думать о них, считает политолог Игорь Рейтерович. "Офис президента не должен думать о том, как провести выборы, пока Владимир Зеленский возглавляет политические рейтинги. Сейчас нужно понять одну простую вещь, что в 2024 году никаких выборов не будет. В этом году выборы невозможны", — подчеркнул политолог.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!