Откроет ли Путин второй фронт: прогноз эксперта

Европе не угрожает агрессия России, поскольку Кремлю не хватит ресурсов, чтобы открыть второй фронт, считает политолог Игорь Рейтерович.

РФ не готова к войне с НАТО. Фото из открытых источников

"Безусловно, Путин любит косплеить Гитлера. В некоторых вещах он уже превзошел нацистского фюрера. Но на самый неадекватный шаг посредством открытия реального второго фронта против стран НАТО Путин не пойдет. Конечно, россияне и дальше будут устраивать провокации с залетами беспилотников и ракет на территорию европейских стран. Возможно, организуют более серьезные провокации против стран Балтии. Однако на открытие полномасштабного второго фронта Кремль не отважится из-за очевидного дефицита военной силы", — заявил Игорь Рейтерович.

По словам политолога, достаточно посмотреть актуальные инфографики, чтобы понять очевидное преимущество НАТО над Россией по всем видам вооружения.

"По количеству самолетов, вертолетов, авианосцев, артиллерии, танков, бронетранспортеров Альянс превышает РФ в 4-8 раз. Общая численность Вооруженных сил стран НАТО почти вдвое превышает численность российской армии. У России нет шансов в войне с НАТО. Путин, очевидно, не вытянет второй фронт. Поэтому нам нужно убедить Запад увеличить помощь Украине, чтобы окончательно снять вопрос о возможности нападения РФ на страны Альянса", — резюмировал эксперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что без помощи США уже через несколько недель российская армия сможет использовать десять артиллерийских снарядов против одного снаряда со стороны Украины. "Суровость этого момента невозможно переоценить. Проигрывает та сторона, которая не может стрелять в ответ. Ставки очень высоки. Россия не демонстрирует признаков прекращения агрессии и не намерена останавливаться на Украине. Россия представляет хроническую угрозу", — заявил американский генерал.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в 2024 году в Украине невозможны выборы, поэтому всем политикам необходимо прекратить думать о них, считает политолог Игорь Рейтерович. "Офис президента не должен думать о том, как провести выборы, пока Владимир Зеленский возглавляет политические рейтинги. Сейчас нужно понять одну простую вещь, что в 2024 году никаких выборов не будет. В этом году выборы невозможны", — подчеркнул политолог.