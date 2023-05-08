Откуда в РФ такая зависимость от «сакральных дат» – почему у россиян растет уровень истерии

Россия продолжает активно атаковать Украину ракетами и дронами. Тем временем Главное управление разведки Минобороны Украины предупреждает, что спецслужбы страны-агрессора могут устроить к сакральному для РФ 9 мая провокации, причем, направленные против российского же гражданского населения. Ранее сообщилось, что на территории Брянской и Курской областей могут устроить имитацию захвата заложников с переодеванием в форму украинских военных. О чем говорят последние действия страны-агрессора? Откуда такая зависимость от "сакральных дат" и такая тяга к провокациям и вообще имитации процессов? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Россия изначально – государство, построенное на мифах, лжи, мистицизме

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний акцентирует, что привязка к "скрепам", к каким-то символическим датам – это фундамент российской империи.

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"Россияне именно на этом выстраивали государство. Есть хорошая серия книг Сергея Плохия (советско-канадско-американский историк, специалист по истории Восточной Европы, профессор украинской истории в Гарвардском университете – прим. ред.) относительно Украины, истории взаимодействия с Россией. Там отлично рассказано, как Московское княжество стало государством, как оно захватило Украину. Всё базировалось на "духовном фундаменте", на "скрепах", на том, что именно московиты являются единственными наследниками Владимира Крестителя, а соответственно — и киевского престола. То есть, Россия изначально — государство, построенное на мифах, лжи, мистицизме. На краже чужих истории, культуры и так далее", – поясняет эксперт.

И всё это, отмечает он, более чем четко продолжает и демонстрирует путинская Россия. Привязка к сакральным датам, подтасовка истории, имитация, фейковость, символизм, суеверия.

"Данные тенденции значительно усилила советская власть, когда слала на гибель тысячи, лишь бы к 7 ноября освободить Киев от немецких оккупантов. Когда был создан культ победы, превратившийся в итоге в победобесие, – подчеркивает Тарас Загородний. – Понятно, что Путин хочет именно под какие-то даты заявлять о каких-то "успехах", о "собирании новых земель" и так далее. Плюс – российскую власть реально поджимает вопрос – а где собственно победы? Ей важно хоть что-то "продать" в этом смысле россиянам. Прежде всего – радикальной, фашиствующей части населения, страшно недовольной тем, как идет война. Они требуют мобилизации всей экономики, подозревают, что руководство – предатели... Весь этот бульон, который заваривается всё гуще, расхлебать всё сложнее. И компенсировать неудачи на поле боя Кремль пытается атаками на гражданское население Украины, на энергетическую инфраструктуру и так далее".

Война в Украине для Путина, для людей, принимающих решения в РФ, носит не только стратегический, но и символический характер

Учредитель Социально-психологического центра "Развитие", психолог-консультант в ряде телепроектов Елена Рыхальская рассуждает так:

"Привязка тех или иных действий к тем или иным датам говорит о том, что эта война носит для страны-агрессора и, возможно, для самого Путина, для людей, принимающих решения в РФ, не только стратегический, но и символический характер. А столь сильная привязка к символизму, безусловно, носит эмоционально-зависимый характер".

То есть, поясняет эксперт, война для России насыщена не просто параллелями в стиле "защитить-победить-напасть", но и во многом является эмоционально-зависимой.

"Российская власть и население, которое ее поддерживает, хотят этой войной не только достичь желаемых ими стратегических результатов, но и эмоционально доказать (и себе, и другим), что они якобы лучше Украины и украинцев, сильнее. Что именно они – лидер, а мы должны забыть о своих желаниях-устремлениях – и беспрекословно подчиняться воле Кремля. Чего, конечно, не будет", – констатирует Елена Рыхальская.

Нужно быть слепым, чтобы не видеть, как ухудшается ситуация для РФ на всех фронтах – военном, экономическом, дипломатическом

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко поделился таким мнением:

"Для руководства рашистов не существует даже собственного народа. Оно готово положить его на алтарь своих безумных амбиций. Лишь бы удержать власть. Подтверждением тому являются и убитые в Беслане дети, и взрывы в Москве, инспирированные российскими спецслужбами, чтобы обвинить борцов за независимость Ичкерии и развязать против нее военную кампанию. Можно вспомнить также теракт на Дубровке, когда рашистские спецслужбы убили газом собственных граждан якобы во время операции по спасению. Вся эта череда преступлений, безнаказанность за нападение на Грузию, за захват Крыма в итоге вылилась в открытое вторжение в Украину".

При этом, продолжает эксперт, россияне всё чаще задаются вопросом, почему идущая второй год так называемая "специальная военная операция" (на самом деле – открытый акт агрессии страны-террориста по отношению к соседнему государству) идет совсем не по плану, как периодически уверяют в Кремле.

"И, понятно, что у бункерного фюрера-путлера и его клики есть желание еще больше сотрясти российское общество, еще мощнее швырять его в топку войны, еще страшнее представить Украину, совершая те или иные теракты под нашим флагом. А на фоне этого – еще сильнее закручивать гайки, потому что вопрос "Зачем нам эта война?" задает всё больше вменяемых россиян, отмечает Сергей Войченко. – Нужно быть слепым, чтобы не видеть, как ухудшается ситуация для РФ на всех фронтах – военном, экономическом, дипломатическом. Отсюда вся эта истерика в информационном пространстве, все эти участившиеся ракетные и дроновые удары по Украине. И ради отвлечения внимания своего населения от массы проблем, и в надежде додавить Украину на переговоры под диктовку Кремля. Но Украина на это не поддастся. Она сильная, она обязательно сломает хребет кацапской стране-террористу".

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