"Оторвали половину головы": чемпионка России пострадала от нападения стаи собак (ФОТО)

Российская спортсменка Ирина Масанова получила серьезные травмы во время утренней пробежки на Кипре. По словам 40-летней легкоатлетки, на нее напала стая из трех собак. 40-летнюю спортсменку госпитализировали, ей наложили швы и назначили курс антибиотиков.

Ирина Масанова в соцсетях опубликовала видео о нападении собак на нее. Российская легкоатлетка смогла отбиться от одного животного, ударив его камнем, однако еще два пса повалили ее на землю и начали грызть ее голову.

"П***ц, я вся в крови, ощущение, что мне оторвали половину головы. Я думала, что умираю, но сейчас я зажала свою голову и вся в крови", – сказала Масанова на видео.

Спортсменка утверждает, что не могла отпустить место укусов на голове, ведь "оттуда сразу бьет кровь". Она призналась, что почти не могла спать после инцидента, постоянно прокручивая пережитое в памяти.

Масанову срочно госпитализировали. Россиянке наложили швы и назначили курс антибиотиков. Спортсменка отметила, что трагедии можно было бы избежать, если бы хозяйка одной из собак не звала животных.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Тихом океане акулы напали и потопили катамаран с россиянами.

Также "Комментарии" писали, что в Госдуме России предложили отправлять на войну в Украину бездомных собак.