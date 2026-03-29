"Відірвали половину голови": чемпіонка Росії постраждала від нападу зграї собак (ФОТО)

Ірина Масанова, чемпіонка Росії з добового бігу, отримала серйозні травми після нападу трьох собак на Кіпрі. Спортсменку госпіталізували, наклали шви та призначили антибіотики. Наразі її життю нічого не загрожує.

Ірина Масанова стала жертвою нападу собак на Кіпрі. Фото з відкритих джерел

Російська спортсменка Ірина Масанова зазнала серйозних травм під час ранкової пробіжки на Кіпрі. За словами 40-річної легкоатлетки, на неї напала зграя з трьох собак. 40-річну спортсменку госпіталізували, їй наклали шви і призначили курс антибіотиків.

Ірина Масанова в соцмережах опублікувала відео про напад собак на неї. Російська легкоатлетка змогла відбитися від однієї тварини, вдаривши її каменем, проте ще два пса повалили її на землю та почали гризти її голову.

"П***ц, я вся в крові, відчуття, що мені відірвали половину голови. Я думала, що вмираю, але зараз я затиснула свою голову і вся в крові", — сказала Масанова на відео.

Спортсменка стверджує, не могла відпустити місце укусів на голові, адже "звідти відразу б'є кров". Вона зізналася, що майже не могла спати після інциденту, постійно прокручуючи пережите у пам’яті.

Увага на фото присутні сліди крові:

Масанову терміново госпіталізували. Росіянці наклали шви та призначили курс антибіотиків. Спортсменка зазначила, що трагедії можна було б уникнути, якби господиня однієї з собак не кликала тварин.

