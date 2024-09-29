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Отравили Навального: журналисты получили доступ к секретным документам

В последние минуты перед смертью Навальный жаловался на острую боль в животе

29 сентября 2024, 19:10
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Лиля Воробьева

Журналисты издания The Insider получили доступ к сотням документов, связанных с расследованием смерти российского оппозиционера Алексея Навального. Среди этих документов обнаружена информация, которая может указывать на возможное отравление политика.

Отравили Навального: журналисты получили доступ к секретным документам

Смерть Навального (фото из открытых источников)

Издание сообщает, что среди материалов есть два варианта постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Эти версии имеют существенные отличия. В частности, из окончательной редакции постановления исчезли упоминания о симптомах, которые наблюдались у Навального перед его смертью — боли в животе, рвота и судороги.

Эта информация сохранилась только в другом документе — описании "изъятых объектов", где отмечено, что были взяты образцы рвотных масс для экспертизы. Ранее о том, что у Навального была рвота или что проводилась подобная экспертиза, публично не сообщалось.

Полученные документы прокомментировал врач-реаниматолог Александр Полупан, лечивший Навального после отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" в августе 2020 года в Омске. Он подчеркнул, что упомянутые симптомы (боли в животе, рвота, судороги) типичны для отравления фосфороорганическим веществом, к которым относится и "Новичок".

Эта информация также подтверждает слова Юлии Навальной, супруги оппозиционера, ранее заявлявшей, что в последние минуты перед своей смертью Навальный жаловался на острую боль в животе. Документы, обнародованные журналистами, могут стать новыми доказательствами по делу и вызвать резонанс по вопросу расследования обстоятельств смерти Навального.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что жену Навального заочно арестовали на 2 месяца. Басманный суд Москвы заочно арестовал Юлию Навальную. Супругу покойного оппозиционера Алексея Навального обвиняют в участии в экстремистской деятельности. Арест начнет действовать, если Юлию экстрадируют в Россию или задержат ее территории. Сейчас она находится в розыске.



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Источник: https://theins.ru/politika/274921
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