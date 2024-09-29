Отравили Навального: журналисты получили доступ к секретным документам

Журналисты издания The Insider получили доступ к сотням документов, связанных с расследованием смерти российского оппозиционера Алексея Навального. Среди этих документов обнаружена информация, которая может указывать на возможное отравление политика.

Смерть Навального (фото из открытых источников)

Издание сообщает, что среди материалов есть два варианта постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Эти версии имеют существенные отличия. В частности, из окончательной редакции постановления исчезли упоминания о симптомах, которые наблюдались у Навального перед его смертью — боли в животе, рвота и судороги.

Эта информация сохранилась только в другом документе — описании "изъятых объектов", где отмечено, что были взяты образцы рвотных масс для экспертизы. Ранее о том, что у Навального была рвота или что проводилась подобная экспертиза, публично не сообщалось.

Полученные документы прокомментировал врач-реаниматолог Александр Полупан, лечивший Навального после отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" в августе 2020 года в Омске. Он подчеркнул, что упомянутые симптомы (боли в животе, рвота, судороги) типичны для отравления фосфороорганическим веществом, к которым относится и "Новичок".

Эта информация также подтверждает слова Юлии Навальной, супруги оппозиционера, ранее заявлявшей, что в последние минуты перед своей смертью Навальный жаловался на острую боль в животе. Документы, обнародованные журналистами, могут стать новыми доказательствами по делу и вызвать резонанс по вопросу расследования обстоятельств смерти Навального.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что жену Навального заочно арестовали на 2 месяца. Басманный суд Москвы заочно арестовал Юлию Навальную. Супругу покойного оппозиционера Алексея Навального обвиняют в участии в экстремистской деятельности. Арест начнет действовать, если Юлию экстрадируют в Россию или задержат ее территории. Сейчас она находится в розыске.