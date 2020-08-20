Отравление Навального: стало известно, что могли подсыпать российскому оппозиционеру

Алексея Навального, которого экстренно забрали в реанимацию из омского аэропорта, могли отравить галлюциногеном. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Российский оппозиционер сегодня утром должен был вернуться из Томска в Москву. Неожиданно ему стало плохо прямо на борту самолета. Это произошло незадолго после вылета. Борт совершил экстренную посадку, а Навального срочно увезла скорая в омскую больницу №1.

Алексей Навальный. Фото: Pavel Golovkin/The Associated Press

Сейчас Алексей Навальный все еще находится в коме, его подключили к аппарату искусственного дыхания. Врачи предполагают, что оппозиционера могли отравить. Открыто об этом они не говорят, лишь сообщают, что его состояние тяжелое.

"Предварительный диагноз, который поставили Навальному - это острое отравление пока неизвестным психодислептиком", - говорится в сообщении Life Shot. Эту информацию изданию сообщили их собственные источники.

Психодислептики - это довольно сильные вещества, способные провоцировать галлюцинации.

Пресс-секретарь Навального предполагает, что подсыпать отраву Навальному могли в чай, который он пил перед вылетом.

"То как уклончиво ведут себя врачи только доказывает, что это отравление. Два часа назад они были готовы делиться любой информацией, теперь же просто тянут время и молчат. В реанимацию запустили множество полицейских, они расспрашивают обо всем врачей. Но когда один из медиков увидел меня, увел правоохранителей в другую комнату, мол, некоторые вещи должны быть конфиденциальными", - написала в своем Twitter Кира Ярмыш.

В самой кофейне, где Навальный пил чай, проверяют, были ли жалобы на недомогание от других посетителей.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что против Алексея Навального в России открыли уголовное дело за клевету.

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