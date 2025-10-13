Отравления сирийского диктатора Асада в России: Лавров выступил с заявлением

Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг недавно распространившиеся в медиа сообщения об отравлении бывшего сирийского диктатора Башара Асада. По словам Лаврова, Асад живет в России добровольно вместе с семьей и никаких проблем со здоровьем у него нет.

Башар Асад

Сергей Лавров прокомментировал информацию СМИ об ухудшении здоровья скрывающегося в России после свержения режима в Сирии Башара Асада.

"Мы, исходя исключительно из гуманитарных соображений, предоставили убежище Башару Асаду и его семье. У него нет никаких проблем с проживанием в нашей столице, никаких отравлений не происходило. Если такие слухи появляются, я оставляю их на совести распускающих их", — сказал Лавров.

Информация о якобы отравлении Асада появилась в СМИ в начале октября. Сообщалось, что бывший президент Сирии попал в реанимацию с тяжелыми симптомами, провел несколько дней в больнице, после чего его состояние стабилизировалось. Также сообщалось, что Асад проживает вблизи Москвы на вилле под усиленной охраной, ведет закрытый образ жизни и почти не появляется на публике.

Источники также сообщали, что семья Асадов имеет существенные ограничения, в частности, существует запрет на публичную деятельность, а также невозможности пользоваться частью остающихся замороженными активов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава РФ Владимир Путин отказался выдать новым властям Сирии Башара Асада.

Также "Комментарии" писали, что Башар Асад неофициально считается самым богатым беженцем в мире. Его состояние якобы достигает более 100 млрд долларов.