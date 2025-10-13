Отруєння сирійського диктатора Асада в Росії: Лавров виступив з заявою

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров спростував повідомлення про отруєння колишнього сирійського диктатора Башара Асада, які нещодавно поширилися у медіа. За словами Лаврова, Асад живе в Росії добровільно разом із родиною, і жодних проблем зі здоров’ям у нього немає.

Башар Асад

Сергій Лавров прокоментував інформацію ЗМІ щодо погіршення здоров’я Башара Асада, який переховується в Росії після повалення його режиму в Сирії.

"Ми, виходячи виключно з гуманітарних міркувань, надали притулок Башару Асаду та його родині. У нього немає жодних проблем із проживанням у нашій столиці, ніяких отруєнь не відбувалося. Якщо такі чутки з’являються, я залишаю їх на совісті тих, хто їх розпускає", — сказав Лавров.

Інформація про нібито отруєння Асада з’явилася у медіа на початку жовтня. Повідомлялося, що колишній президент Сирії потрапив до реанімації з важкими симптомами, провів кілька днів у лікарні, після чого його стан стабілізувався. Також повідомлялося, що Асад мешкає поблизу Москви на віллі під посиленою охороною, веде закритий спосіб життя і майже не з’являється на публіці.

Джерела також повідомляли, що родина Асадів має суттєві обмеження, зокрема існує заборона на публічну діяльність, а також неможливості користуватися частиною активів, які залишаються замороженими.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що очільник РФ Володимир Путін відмовився видати новій владі Сирії Башара Асада.

Також "Коментарі" писали, що Башар Асад неофіційно вважається найбагатшим біженцем у світі. Його статки нібито сягають понад 100 млрд доларів.