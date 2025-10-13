logo_ukra

BTC/USD

114535

ETH/USD

4100.89

USD/UAH

41.61

EUR/UAH

48.13

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Отруєння сирійського диктатора Асада в Росії: Лавров виступив з заявою
commentss НОВИНИ Всі новини

Отруєння сирійського диктатора Асада в Росії: Лавров виступив з заявою

Сергій Лавров заявив, що повідомлення про отруєння Башара Асада - це лише чутки. За його словами, Асад і його родина добровільно живуть у Росії.

13 жовтня 2025, 14:42
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров спростував повідомлення про отруєння колишнього сирійського диктатора Башара Асада, які нещодавно поширилися у медіа. За словами Лаврова, Асад живе в Росії добровільно разом із родиною, і жодних проблем зі здоров’ям у нього немає.

Отруєння сирійського диктатора Асада в Росії: Лавров виступив з заявою

Башар Асад

Сергій Лавров прокоментував інформацію ЗМІ щодо погіршення здоров’я Башара Асада, який переховується в Росії після повалення його режиму в Сирії.

"Ми, виходячи виключно з гуманітарних міркувань, надали притулок Башару Асаду та його родині. У нього немає жодних проблем із проживанням у нашій столиці, ніяких отруєнь не відбувалося. Якщо такі чутки з’являються, я залишаю їх на совісті тих, хто їх розпускає", — сказав Лавров.

Інформація про нібито отруєння Асада з’явилася у медіа на початку жовтня. Повідомлялося, що колишній президент Сирії потрапив до реанімації з важкими симптомами, провів кілька днів у лікарні, після чого його стан стабілізувався. Також повідомлялося, що Асад мешкає поблизу Москви на віллі під посиленою охороною, веде закритий спосіб життя і майже не з’являється на публіці.

Джерела також повідомляли, що родина Асадів має суттєві обмеження, зокрема існує заборона на публічну діяльність, а також неможливості користуватися частиною активів, які залишаються замороженими.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що очільник РФ Володимир Путін відмовився видати новій владі Сирії Башара Асада.

Також "Коментарі" писали, що Башар Асад неофіційно вважається найбагатшим біженцем у світі. Його статки нібито сягають понад 100 млрд доларів.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини