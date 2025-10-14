Ответка за Харьков: ВСУ «потушили» два крупных города в РФ

Этой ночью в российских городах Белгород и Курск исчез свет после того, как российские оккупанты обстреляли Харьков. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Отключение света. Фото: из открытых источников

"Россияне били по Харькову, по энергетическим объектам и больнице. Теперь без света остались Белгород и Курская область", — отметил глава ЦПД.

Андрей Коваленко уточнил, что Белгород и Курщина получили ответные удары и потеряли свет.

В местных телеграмм-каналах подтверждают данную информацию, что в обеих областях большие перебои с электроснабжением.

Стоит отметить, в Харькове раздался взрыв. Россия снова нанесла удар по городу.

Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил, что враг ударил по Харькову КАБами.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, четыре человека получили ранения стеклом и были госпитализированы. Однако количество пострадавших может возрастать из-за вызванного чрезмерного стресса.

"Повреждено остекление окон в медицинском заведении. Пациенты, которые находились в медучреждении — переводятся в другую больницу города. Вспыхнуло одноэтажное здание гаража на площади 85 кв. м. Повреждены 17 автомобилей", — пояснил Синегубов.

