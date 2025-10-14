Відповідь за Харків: ЗСУ «погасили» два великі міста в РФ

Цієї ночі у російських містах Білгород та Курськ зникло світло після того, як російські окупанти обстріляли Харків. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Вимкнення світла. Фото: із відкритих джерел

"Росіяни били Харковом, енергетичними об'єктами та лікарнею. Тепер без світла залишилися Білгород та Курська область", — зазначив голова ЦПД.

Андрій Коваленко уточнив, що Білгород і Курщина отримали удари у відповідь і втратили світло.

У місцевих телеграм-каналах підтверджують цю інформацію, що в обох галузях великі перебої з електропостачанням.

Варто зазначити, у Харкові пролунав вибух. Росія знову завдала удару по місту.

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що ворог вдарив у Харків КАБами.

Начальник Харківської ОВА Олег Синегубов уточнив, чотири особи отримали поранення склом та були госпіталізовані. Однак кількість постраждалих може зростати через спричинений надмірний стрес.

"Ушкоджено скління вікон у медичному закладі. Пацієнти, які перебували в медустанові — переводяться в іншу лікарню міста. Спалахнула одноповерхова будівля гаража на площі 85 кв. м. Пошкоджено 17 автомобілів", — пояснив Синегубов.

