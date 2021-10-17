Ожидаем решения от Германии: посол сделал заявление о запуске "Северного потока-2":

По словам российского посла в Великобритании Андрея Келина, скандальный газопровод "Северный поток-2" готов к запуску. Ожидается решение от ФРГ. Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на ВВС.

Северный поток-2 - фото из открытых источников

Дипломат отметил, что как только Германия примет окончательное решения, природный газ пойдет по российскому газопроводу:

"Факт в том, что трубопровод "Северный поток-2" существует, он готов, он подготовлен к использованию, и мы ожидаем окончательного решения от Германии", — сообщил Келин.

Напомним, что 10 сентября строительство "Северного потока-2" было завершено 10 сентября. Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин отмечал, что существуют еще вопросы касаемо сертификации газопровода. Этот процесс, по мнению эксперта, может затянуться вплоть до девяти месяцев, учитывая неприятного решение суда для РФ в Дюссельдорфе. Политолог подчеркивал, что ситуация с "Северным потоком-2" была показательна в том плане, что партнеры — партнерами, однако в первую очередь страны Запада учитывают собственные экономические интересы.

Эксперты считают, что завершение строительства "Северного потока-2" и запуск процесса сертификации не стали неожиданность для мира, и Украины в частности. Вопрос лишь том, как будет это процесс происходит. В свою очередь Российская Федерация и Германия заинтересованы, чтобы сертификация состоялась как можно быстрее.

Кроме того, стало известно, что первая за 16 лет смена канцлера Германии может повлиять на дату запуска скандального газопровода "Северный поток-2"(СП-2), в частности он может быть задержан.

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