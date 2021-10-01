В РФ рассказали о судьбе "Северного потока-2" после смены власти в Германии

Первая за 16 лет смена канцлера Германии может повлиять на дату запуска скандального газопровода "Северный поток-2"(СП-2), в частности он может быть задержан. Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, передает ТСН со ссылкой на ТАСС.

Северный поток-2 - фото из открытых источников

Представитель президента РФ отмечает, что в ФРГ продолжают работу все ведомства, которые будут сертифицировать российский газопровод:

"Никакой паузы в работе там не предвидится, работа продолжается своим чередом. Мы уже говорили ранее, что возможные сценарии оперативные, возможны менее оперативные", — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Отметим, что немецкий национальный регулятор получил от компании Nord Stream 2 AG, которая будет заниматься эксплуатацией газопровода "Северный поток-2", документы на ее сертификацию. Издание "Комментарии" обратилось к экспертам, чтобы узнать о возможном дальнейшем развитии событий, а также о том, может ли наше государство улучшить свое положение.

В частности, эксперты считают, что завершение строительства "Северного потока-2" и запуск процесса сертификации не стали неожиданностьб для мира, и Украины в частности. Вопрос лишь том, как будет это процесс происходит. В свою очередь, Российская Федерация и Германия заинтересованы, чтобы сертификация состоялась как можно быстрее.

Ранее в материале издания "Комментарии" говорилось, что Польша попробует остановить запуск российского газопровода СП-2. В стране считают, что запуск газопровода до получения необходимого решения о сертификации, нарушит законодательство Евросоюза и ФРГ.





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