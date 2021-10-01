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В РФ рассказали о судьбе "Северного потока-2" после смены власти в Германии

По словам Дмитрия Пескова, работа продолжается своим чередом

сегодня, 15:08
Автор:

Елизавета Черных

Первая за 16 лет смена канцлера Германии может повлиять на дату запуска скандального газопровода "Северный поток-2"(СП-2), в частности он может быть задержан. Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, передает ТСН со ссылкой на ТАСС. 

В РФ рассказали о судьбе "Северного потока-2" после смены власти в Германии

Северный поток-2 - фото из открытых источников

Представитель президента РФ отмечает, что в ФРГ продолжают работу все ведомства, которые будут сертифицировать российский газопровод: 

"Никакой паузы в работе там не предвидится, работа продолжается своим чередом. Мы уже говорили ранее, что возможные сценарии оперативные, возможны менее оперативные", — сказал пресс-секретарь Владимира Путина. 

Отметим, что немецкий национальный регулятор получил от компании Nord Stream 2 AG, которая будет заниматься эксплуатацией газопровода "Северный поток-2", документы на ее сертификацию.  Издание "Комментарии" обратилось к экспертам, чтобы узнать о возможном дальнейшем развитии событий, а также о том, может ли наше государство улучшить свое положение. 

В частности, эксперты считают, что завершение строительства "Северного потока-2" и запуск процесса сертификации не стали неожиданностьб для мира, и Украины в частности. Вопрос лишь том, как будет это процесс происходит. В свою очередь, Российская Федерация и Германия заинтересованы, чтобы сертификация состоялась как можно быстрее. 

Ранее в материале издания "Комментарии" говорилось, что Польша попробует остановить запуск российского газопровода СП-2. В стране считают, что запуск газопровода до получения необходимого решения о сертификации, нарушит законодательство Евросоюза и ФРГ. 



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Источник: https://tsn.ua/ru/svit/v-kremle-rasskazali-chto-zhdet-severnyy-potok-2-posle-izmeneniya-kanclera-v-germanii-1879114.html
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