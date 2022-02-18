«Пацан сказал – пацан сделал»: Лавров рассказал, какой документ Россия ждет от НАТО

Россия и США пока слабо удалось продвинуться на пути к согласованию "гарантий безопасности", ведь невозможно прийти к какому-то конкретному решению, если до сих пор Москве и Вашингтону так и не удалось выработать какую-то концептуально-политическую основу взаимодействия. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "RT" высказал глава МИД России Сергей Лавров.

Сергей Лавров. Фото: liga.net

Министр отметил, Москва считает, что без соблюдения "гарантий безопасности" стороны не имеют возможности прийти к какому-то компромиссному решению. Потому как США, так и Россия обязаны соблюдать "гарантии безопасности".

Интересно, что для того, чтобы подчеркнуть важность документа о "гарантиях безопасности" Лавров использовал фразу "пацан сказал – пацан сделал".

По словам Сергея Лаврова, Россия продолжит добиваться от США соблюдение ранее оговоренных договорённостей и требовать, чтобы они были подкреплены подписями.

"Понятия" должны соблюдаться и на международном уровне", — подчеркнул дипломат.

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