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«Пацан сказал – пацан сделал»: Лавров рассказал, какой документ Россия ждет от НАТО

Лавров, говоря о "гарантиях безопасности" заявил, что "понятия" должны соблюдаться на международном уровне

сегодня, 14:50
Автор:

Кравцев Сергей
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Россия и США пока слабо удалось продвинуться на пути к согласованию "гарантий безопасности", ведь невозможно прийти к какому-то конкретному решению, если до сих пор Москве и Вашингтону так и не удалось выработать какую-то концептуально-политическую основу взаимодействия. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "RT" высказал глава МИД России Сергей Лавров.

«Пацан сказал – пацан сделал»: Лавров рассказал, какой документ Россия ждет от НАТО

Сергей Лавров. Фото: liga.net

Министр отметил, Москва считает, что без соблюдения "гарантий безопасности" стороны не имеют возможности прийти к какому-то компромиссному решению. Потому как США, так и Россия обязаны соблюдать "гарантии безопасности". 

Интересно, что для того, чтобы подчеркнуть важность документа о "гарантиях безопасности" Лавров использовал фразу "пацан сказал – пацан сделал".

По словам Сергея Лаврова, Россия продолжит добиваться от США соблюдение ранее оговоренных договорённостей и требовать, чтобы они были подкреплены подписями. 

"Понятия" должны соблюдаться и на международном уровне", — подчеркнул дипломат.

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Источник: https://russian.rt.com/world/news/964032-lavrov-chestnost-ssha
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