Паника на российском телевидении: эксперты боятся проигрыша в войне

В эфире пропагандистского шоу Ольги Скабеевой прозвучал вопрос на чьей стороне время в войне. Неожиданно российский эксперт сказал, что у Украины больше шансов на победу из-за поставок западной военной техники. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter украинского государственного деятеля Антона Геращенко.



Россияне опасаются, что Украина победит в войне. Фото из открытых источников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Советник МВД Украины Антон Геращенко на своей странице в Twitter поделился кадрами по пропагандистскому шоу на российском телевидении. Во время эфира участники обсуждают войну в Украине и один из экспертов отмечает, что сейчас время на стороне Украины. Ведь Украина получит мощную поддержку западных стран.

"Мне кажется, что с каждой поставкой, с каждой передачей западного оружия Вооруженные силы Украины приобретают все больше наступательной, оперативной и боевой способности. Поэтому пора сейчас на их стороне", — говорит он.

Вместе с тем, российский эксперт утверждает, что войну нужно завершать как можно быстрее, ведь в итоге Россия может потерпеть поражение.

"Нам нужно как можно быстрее прекратить этот конфликт, по моему мнению", — говорит участник пропагандистского шоу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель российского министерства обороны Сергей Шойгу объяснил, почему армия РФ должна захватить Бахмут. По его мнению, таким образом, войска Российской Федерации смогут продвинуться дальше, в глубь территории Украины.

Также "Комментарии" писали, что Российская Федерация боится покупать ракеты у Ирана, ведь Украина может получить мощное оружие – союзники предоставят ракеты ATACMS радиусом поражения до 300 км.