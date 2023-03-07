Паника на российском телевидении: эксперты боятся проигрыша в войне

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Slava Kot
В эфире пропагандистского шоу Ольги Скабеевой прозвучал вопрос на чьей стороне время в войне. Неожиданно российский эксперт сказал, что у Украины больше шансов на победу из-за поставок западной военной техники. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter украинского государственного деятеля Антона Геращенко.
Россияне опасаются, что Украина победит в войне. Фото из открытых источников
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Советник МВД Украины Антон Геращенко на своей странице в Twitter поделился кадрами по пропагандистскому шоу на российском телевидении. Во время эфира участники обсуждают войну в Украине и один из экспертов отмечает, что сейчас время на стороне Украины. Ведь Украина получит мощную поддержку западных стран.
Вместе с тем, российский эксперт утверждает, что войну нужно завершать как можно быстрее, ведь в итоге Россия может потерпеть поражение.
Также "Комментарии" писали, что Российская Федерация боится покупать ракеты у Ирана, ведь Украина может получить мощное оружие – союзники предоставят ракеты ATACMS радиусом поражения до 300 км.
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