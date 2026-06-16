Паника по всей России: что происходит на АЗС после украинских ударов по НПЗ

Российская нефтяная компания "Татнефть" ввела временные ограничения на продажу бензина и дизельного горючего на всех своих автозаправочных станциях на территории РФ. Решение вызвало беспокойство среди водителей и стало очередным сигналом о проблемах на топливном рынке РФ на фоне ударов Украины по нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

"Татнефть" ограничила продажу бензина на всех АЗС. Фото из открытых источников

Согласно сообщениям компании "Татнефть", для легковых автомобилей установлен предел в 30 литров бензина за одну заправку. Дизельное топливо отпускают не более 60 литров для легковых авто и до 300 литров для грузового транспорта. Кроме того, на АЗС действуют ограничения по способам оплаты. Клиентов обслуживают только за наличные деньги.

В "Татнефти" объяснили новые правила "техническими причинами", однако деталей не привели. В то же время решение совпало с сообщениями об ударах по нефтеперерабатывающим объектам в Татарстане, в частности по заводу TANECO, принадлежащему компании и считающемуся одним из крупнейших НПЗ в России.

В последние месяцы российская топливная отрасль сталкивается с растущими проблемами. Украинские атаки на нефтебазы и перерабатывающие предприятия создают риски для внутреннего рынка, а власти РФ вынуждены искать способы избежать дефицита горючего. Одним из таких шагов стало решение разрешить отдельным нефтеперерабатывающим заводам выпускать бензин и дизель под маркировкой "Евро-5", хотя фактические показатели качества могут соответствовать более низкому стандарту "Евро-3".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина атаковала крупнейший НПЗ Москвы. В столице РФ водители в панике выехали на дороги, чтобы заправить авто, чем повлекли пробки и переполох на дорогах в Москве.