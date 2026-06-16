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Паника по всей России: что происходит на АЗС после украинских ударов по НПЗ

Одна из крупнейших нефтяных компаний России ввела лимиты на продажу бензина и дизеля.

16 июня 2026, 13:10
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Slava Kot

Российская нефтяная компания "Татнефть" ввела временные ограничения на продажу бензина и дизельного горючего на всех своих автозаправочных станциях на территории РФ. Решение вызвало беспокойство среди водителей и стало очередным сигналом о проблемах на топливном рынке РФ на фоне ударов Украины по нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

Паника по всей России: что происходит на АЗС после украинских ударов по НПЗ

"Татнефть" ограничила продажу бензина на всех АЗС. Фото из открытых источников

Согласно сообщениям компании "Татнефть", для легковых автомобилей установлен предел в 30 литров бензина за одну заправку. Дизельное топливо отпускают не более 60 литров для легковых авто и до 300 литров для грузового транспорта. Кроме того, на АЗС действуют ограничения по способам оплаты. Клиентов обслуживают только за наличные деньги.

В "Татнефти" объяснили новые правила "техническими причинами", однако деталей не привели. В то же время решение совпало с сообщениями об ударах по нефтеперерабатывающим объектам в Татарстане, в частности по заводу TANECO, принадлежащему компании и считающемуся одним из крупнейших НПЗ в России.

В последние месяцы российская топливная отрасль сталкивается с растущими проблемами. Украинские атаки на нефтебазы и перерабатывающие предприятия создают риски для внутреннего рынка, а власти РФ вынуждены искать способы избежать дефицита горючего. Одним из таких шагов стало решение разрешить отдельным нефтеперерабатывающим заводам выпускать бензин и дизель под маркировкой "Евро-5", хотя фактические показатели качества могут соответствовать более низкому стандарту "Евро-3".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина атаковала крупнейший НПЗ Москвы. В столице РФ водители в панике выехали на дороги, чтобы заправить авто, чем повлекли пробки и переполох на дорогах в Москве.



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Источник: https://www.interfax.ru/business/1096191
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