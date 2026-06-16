Паніка по всій Росії: що відбувається на АЗС після українських ударів по НПЗ

Російська нафтова компанія "Татнефть" запровадила тимчасові обмеження на продаж бензину та дизельного пального на всіх своїх автозаправних станціях на території РФ. Рішення викликало занепокоєння серед водіїв і стало черговим сигналом про проблеми на паливному ринку РФ на тлі ударів України по нафтопереробній інфраструктурі.

"Татнефть" обмежила продаж бензину на всіх АЗС. Фото з відкритих джерел

Згідно з повідомленнями компанії "Татнефть", для легкових автомобілів встановлено ліміт у 30 літрів бензину за одну заправку. Дизельне пальне відпускають не більше ніж по 60 літрів для легкових авто та до 300 літрів для вантажного транспорту. Крім того, на АЗС діють обмеження щодо способів оплати. Клієнтів обслуговують лише за готівку.

У "Татнефті" пояснили нові правила "технічними причинами", однак деталей не навели. Водночас рішення збіглося в часі з повідомленнями про удари по нафтопереробних об’єктах у Татарстані, зокрема по заводу TANECO, який належить компанії та вважається одним з найбільших НПЗ у Росії.

Останніми місяцями російська паливна галузь стикається з дедалі більшими проблемами. Українські атаки на нафтобази та переробні підприємства створюють ризики для внутрішнього ринку, а влада РФ змушена шукати способи уникнути дефіциту пального. Одним з таких кроків стало рішення дозволити окремим нафтопереробним заводам випускати бензин і дизель під маркуванням "Євро-5", хоча фактичні показники якості можуть відповідати нижчому стандарту "Євро-3".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Україна атакувала найбільший НПЗ Москви. У столиці РФ водії в паніці виїхали на дороги, аби заправити авто, чим спричинили корки та переполох на дорогах у Москві.